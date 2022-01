Dat huet de Matthieu Peltier seng Studente gefrot. Mat enger Partie Argumenter wollt de Professer seng Studente vun der Non-Existenz iwwerzeegen.

De Matthieu Peltier am Interview

"Lëtzebuerg ass nëmmen e Konstrukt fir international Finanzgeschäfter ofzewéckelen am Interessi vun engem klengen elitäre Grupp." Dat ass nëmmen eng vun de Behaaptungen, mat deenen de belsche Journalist a Philosophieprofesser seng Thees, dass Lëtzebuerg net existéiert, ënnerstëtzt. Dëst ass awer eigentlech nëmmen eng Aart Experiment am Kader vu Kueren, déi hien op enger Héichschoul zu Bréissel gëtt. Mat ville klengen Argumenter, sief et Aussoe vu Politiker oder Feeler vun auslännesche Medien, wëll hie seng Studenten dozou bréngen, d'Existenz vu Lëtzebuerg a Fro ze stellen. Zil heivunner ass et, de Studenten ze weisen, wéi Verschwörungstheorie fonctionéieren a wéi séier een esou eng Theorie an d'Welt setze kann.

Schonn 2018 huet de belsche Philosophie-Professer dës Theorien a Kuere behandelt. Um Dënschdegowend huet hien seng Thees och zu Lëtzebuerg am Cercle virgestallt. Dat am Kader vun der Ausstellung "Gleef dat net..!" am Lëtzebuerg City Museum. Hei huet hien da ronn 60 Lëtzebuerger Visiteuren erkläert, wéi dës Theorien erstanen ass a mat wei engen Argumenter e se bestäerkt.

© Céline Spithoven/RTL

Iwwert déi meescht Argumenter, dorënner eben Artikelen aus der Medielandschaft, déi ee falsch interpretéiere kann a Feeler am Internet, déi dann als Beweis gëllen, hunn déi meescht Visiteuren um Dënschdegowend gelaacht. Kloer... Wéi wëll een de Lëtzebuerger dann och verkafen, dass Lëtzebuerg net existéiert, oder?

A senge Kueren huet de Philosophie-Professer awer eng aner Experienze gemaach. Ronn 50 Prozent vun de Studenten hätten nom Kuer Doutte gehat. Schlussendlech huet de Matthieu Peltier d'Saach awer opgeléist an doropshin erkläert, wéi hien sech seng Theorie zesummegereimt huet.

Vir Leit vun enger Verschwörungstheorie ze iwwerzeegen, géif et souguer e Rezept ginn. Sou dierf een näischt komplett aus der Loft gräifen. Et muss eng Mëschung aus richteg a falsch sinn. Mat lauter klenge Fakte kéint een sech eng falsch Wouerecht zesummesetzen, et muss ee just déi richteg Fakten eraussichen an déi aner wechloossen. Dann muss dës Theorie an enger binärer Welt oflafen. Dat heescht, et muss de Béisen an de Gudde ginn. Dës weidere muss een déi aner mat Informatiounen iwwerschëdden, sou dass déi den Iwwerbléck verléieren an d'Informatiounen net méi iwwerpréiwe kënnen. Dann brauch een nach de Schëllegen, dee vun der Situatioun profitéiert, d'Schof déi matzéien an e puer weider Personnagen. Kënnt dann nach déi sozial Blos dobäi, wou een op Leit trëfft, déi déi eegen Theorie deelen, ass d'Verschwörungstheorie perfekt.