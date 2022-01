199 Millioune Frang, ëmgerechent 5 Milliounen Euro, sinn den Ament nach am Ëmlaf. Fir vill Leit sinn d'Lëtzebuerger Frang eng Erënnerung u fréier Zäiten.

Se ware rosa-rout, brong a gréng. D'Lëtzebuerger Frang-Schäiner, déi mer virum Euro an eisem Portmonni haten. Haut, 20 Joer no der Aféierung vum Euro, sinn nach vill Leit, déi därer Schäiner als Souvenir doheem halen. Wéi vill genee sinn dat der? Kann een dat iwwerhaapt genee soen? Mir ware bei d'Lëtzebuerger Zentralbank nofroen a wollte vun deene Jonken wëssen, wéi vill 1 Euro dann a Lëtzebuerger Frang ass.

Mir ginn zréck an dat Joer, an deem d'Coque ageweit, de Punktefürerschäin agefouert gëtt an den Tour de France säi groussen Depart zu Lëtzebuerg huet. 2002 léist den Euro domadder d'Lira, de Schilling, d'Mark an de Lëtzebuerger Frang of. Antëscht ass den Euro-Grupp op 19 Länner gewuess.

De Lëtzebuerger Frang ass e Stéck Lëtzebuerger Geschicht. Fir ze wëssen, wéi vill Frang dann nach an den Tirange leien, hu mer bei der Zentralbank nogefrot. Enn 2002 waren et 940.000 Billjeeën, déi nach net ëmgetosch goufen, elo rezent waren et der ëmmerhin nach 865.000. D'Zentralbank kann, well se d'Schäiner erausginn huet, och genee soen, wéi sech déi Zuel zesummesetzt ënnert de 5.000, 1.000 an 100 Frang, déi et als Lëtzebuerger Schäiner gouf. Aktuell sinn domadder nach 199 Millioune Frang am Ëmlaf, ëmgerechent knapp 5 Milliounen Euro. Och 20 Joer drop kann ee seng Frang nach ëmtauschen, wann "Institut Monétaire Luxembourgeois" dropsteet. Een, op deem "Grand-Duché de Luxembourg" drop steet, kritt een net méi ëmgetosch.

© RTL-Grafik

800 Billjeeë fir e Géigewäert vun 20.000 Euro goufen eleng lescht Joer 2021 nach gewiesselt. Den Taux ass dee selwechten wéi nach 2002: 1 Euro bleift also 40,3399 Frang. Nodeems d'Frang-Schäiner ëmgetosch goufen, gi se geschreddert. D'Lëtzebuerger Mënze ginn zanter Enn 2004 net méi ëmgetosch, déi hunn nëmmen nach Metall- a Sammlerwärt.