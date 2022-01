2020 hunn déi 13 Memberstaate mat der nuklearer Stroumproduktioun 683.512 Gigawatt Atomstroum d'Stonn produzéiert - bal 25% vun der gesamter EU-Produktioun

Gréisste Produzente vun Atomenergie an der Europäescher Unioun waren eis Nopeschlänner Frankräich mat 52% vun der kompletter Energieproduktioun vun der EU an Däitschland mat 9%. Och Spuenien a Schweden stinn mat 9% a 7% ënnert den éischte véier Länner. Dës Länner hunn zesumme méi wéi dräi Véierel vun der Stroummass aus allen Atomkraaftwierker an der EU produzéiert.

🏭⚡In 2020, 13 Member States generated 683 512 GWh of nuclear electricity, 25% of the EU’s total electricity production.

Largest producers were:

🇫🇷France (52%; 353 833 GWh)

🇩🇪Germany (9%; 64 382 GWh)

🇪🇸Spain (9%; 58 299 GWh)

🇸🇪Sweden (7%; 49 198 GWh)



Ugangs 2020 waren an der EU am Ganzen 109 Reakteren am Betrib. Am Laf vum Joer goufen allerdéngs dräi Reakteren endgülteg ofgeschalt. Zwee dovun a Frankräich an een a Schweden. Trotzdeem bleift Frankräich de Memberstaat, deem am meeschten op dës Energie ugewise war. Dat eenzegt anert Land an der EU, dat méi wéi d'Hallschent vu sengem Stroum aus Atomkraaftwierker bezitt, ass d'Slowakei mat 54%. Lëtzebuerg gehéiert zu de 14 Memberstaaten, déi kee Stroum an Atomkraaftwierker produzéieren.