D’EU-Aussen- a Verdeedegungsministere sëtzen dës Woch zu Brest a Frankräich zesummen, fir ze diskutéieren, wéi d’EU erëm kann u globalem Afloss gewannen.

D’Ironie an der Saach läit beim Zäitpunkt: dës Woch sinn déi wichtegst Gespréicher mat Russland zanter laangem a si dréie ronderëm d’Ukrain. Mä déi Gespréicher sinn zu Bréissel bei der NATO an zu Genève mat den USA. D’EU sëtzt do net mat um Dësch.

Et geet ëm Krich oder Fridden an der Ukrain, am Virgäertche vun Europa quasi, an d’EU sëtzt net mat um Dësch, weder zu Genève, wou d’Delegatioun vu Moskau mat den hellste Käpp vun der US-amerikanescher Aussepolitik diskutéiert huet, nach wierklech zu Bréissel, bei de Gespréicher tëscht Russland an der NATO. Wuel sinn 21 NATO-Memberlänner och an der EU vertrueden, mä e Signal vun Eenheet an enger kloerer Direktioun bannent der EU, hannerloossen déi Sommeten net. Et gëtt eng EU-Baussegrenz souwuel zu der Ukrain wéi zu Russland, mä duerno muss een awer vum NATO-Generalsekretär informéiert ginn, iwwer wat da geschwat gouf. Dobäi sinn den Eescht vun der Situatioun an déi méiglech Konsequenze verstanen an Europa.

Polen an déi 3 baltesch Staaten - Litauen, Lettland an Estland - hätten am léifste nach méi NATO-Manöver a Militär op hirem Territoire un der russescher Grenz, well et deene Länner ee Gefill vu Sécherheet géif vermëttelen. Russland dogéint wëll grad d’Presenz vu NATO-Truppen am fréieren Ostblock net an am léifsten och keng Diskussiounen ëm eng potentiell NATO-Memberschaft vun der Ukrain. Just mam Stationéiere vun 100.000 russeschen Zaldoten op der Grenz zum Donbass an der Sécherheetsmenace géint Kiew krut Moskau d’USA an d’NATO un de Verhandlungsdësch. Mä de NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg notéiert "signifikant Ënnerscheeder an de Virstellungen, déi et net einfach wier z’iwwerbrécken". An d’EU hat, wéi gesot, net wierklech matgeschwat.