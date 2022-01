Nom Treffe vun den EU-Aussen- a Verdeedegungsministeren zu Brest bleift d'Situatioun weider ugespaant. Léisunge ginn et bis ewell nach net.

Russland-Ukrain-Konflikt / Rep. Pit Everling

D'Relatioun tëscht dem Westen a Moskau ass den Ament méi wéi schwiereg. Et geet ëm Muecht, Afloss, Sécherheet an ëm d'Recht op Selbstbestëmmung. Direkt op e puer Plateaue gouf dës Woch diskutéiert. No bilaterale Gespréicher tëscht Washington a Moskau zu Genf a Bréissel waren d'OSZE-Länner zu Wien beieneen an d'EU-Aussen- a Verdeedegungsministeren dialogéieren zu Brest. Léisunge gëtt et bis ewell net.

D'Tensioune bleiwe bestoen an den Drock bleift grouss an déi grouss Fro ass déi, kann e militäresche Konflikt evitéiert ginn? Eng vun de waarme Gromperen heescht natierlech Ukrain. Et gëtt eng militäresch Interventioun vu Russland gefaart. Moskau huet Truppen un d'ukrainesch Grenz geschéckt a verlaangt Sécherheetsgarantien. D'USA an d'Nato wëllen awer net, datt Russland matschwätzt, wann et ëm nei Nato-Membere geet. D'Nato soll hire Krom zesummepaken an d'militäresch Positioune vun 1997 nees anhalen, léisst de Chef vun der russescher Verhandlungs-Delegatioun wëssen. D'USA preparéieren hirersäits Moossnamen. Eng éischte Kéier kéinten et Sanktioune ginn, déi de Kreml-Chef Wladimir Putin perséinlech viséieren.

Kiew fäert allzäit eng Invasioun a verlaangt vum Weste Waffen. Vu Washington kënnt emol d'Garantie, datt d'Ukrain voll a ganz ënnerstëtzt gëtt, wann iergendeen hir Souveränitéit an hir territorial Integritéit a Fro géing stellen.

D'EU-Aussen- a Verdeedegungsministere diskutéieren zu Brest an der Bretagne iwwert hir Roll, déi den Ament éischter déi vum Spectateur ass. Op d'mannst héiert ee Stëmmen, déi dat sou gesinn. Den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg weist sou Aussoen zeréck a gëtt ze bedenken, datt d'europäesch Nato-Memberlänner mat um Dësch souzen.

Iwwerdeems suergt eng Cyberattack op d'Ukrain fir Opreegung. Verschidde Sitte vun der Regierung waren an der Nuecht op e Feideg net accessibel an et ware Menacen ze liesen. Ob Russland eppes domat ze dinn huet, ass net gewosst.

Den EU-Baussebeoptraagte Josep Borrell huet d'Cyberattacke schaarf verurteelt a sot, datt Kiew mat alle Mëttele géing gehollef kréien.

Als Tëschekonklusioun kann ee festhalen, datt trotz de ville Gespréicher dës Woch keng Progrèse gemaach goufen. D'Zeeche sti weiderhin éischter op Eskalatioun.