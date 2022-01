Am Büro vum Rainer Wieland kënne Fënstere per Knäppchen opgemaach ginn, Glasscheiwe gefierft an Dieren elektresch geséchert ginn. Den Hoken: dat kascht.

Déi ëmfangräich Moderniséierungen am Büro vum Vizepresident vum Europaparlement, bei deenen am Kader vun engem sougenannten "Iddien-Labo" innovativ Bürostechnik getest soll ginn, hunn dem Spiegel no bis ewell knapp 630.000 € kascht.

490.000 € fir d'Ariichtung mat modernste Miwwelen an innovativer Gebaistechnik

50.000 € fir Renovatiounsaarbechten, bei deenen de Büro op déi iewescht Etage vum Bréissler Parlamentsgebai verluecht an erweidert gouf

135.000 € fir d'Ariichtung vun engem sougenannte Multifunktiounsraum fir Online-Konferenzen a Videoopnamen

Bei de Kolleegen am Parlament géing dat op Kritik stoussen. Fir de Projet hätt et wuel "keng spezifesch Käschtenaschätzung" ginn. Et wieren Zommen, déi een den europäesche Steierzueler net erkläre kéint an esou d'Virurteeler, datt d'Deputéierten zu Bréissel scho genuch Privileegien hätten, verstäerke kéinten.

De Vizepresident verdeedegt säi "Luxusbüro" awer. Et géing net ëm de perséinleche Komfort goen, mä ëm eng "modern an effizient Bürostechnik, déi spéider all Deputéierte kréie sollen. Teste géing Geld kaschten, "net testen" och.