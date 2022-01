Ob Bakwueren, Zoppen oder Vinaigretten: de wäisse Faarfstoff kënnt a ville Liewensmëttel vir. Ma dat wäert deemnächst änneren.

Verbuede gëtt den Zousazstoff a Liewensmëttel wéinst méigleche Kriibsrisiken. A 6 Méint wäert d'Verbuet a Kraaft trieden. D'EU-Kommissioun hat hir Propos schonn am Fréijoer 2021 no enger iwwerschaffter Recommandatioun vun den Europäeschen Autoritéite fir Liewensmëttelsécherheet (EFSA) eragereecht. D'Memberstaaten hunn hire Feu vert scho ginn. A Frankräich ass den E171 schonn a Liewensmëttel verbueden.

Titandioxid steet scho méi laang an der Kritik, well et sech hei ëm e wäisse Faarfstoff a Form vun Nanopartikelen handelt, dee sech net opléist. Déi kleng Deeler kënnen doduerch an de mënschleche Kierper geroden a sech do usammelen.

Nieft Liewensmëttel kënnt d'Substanz och a Kosmetik, Faarwen oder a Medikamenter vir.