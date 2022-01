E Méindeg de Moie kruten d'Deputéiert vun der zoustänneger Chamberkommissioun de Programm vun der EU-Kommissioun presentéiert.

Schwéierpunkte bleiwen nach ëmmer de Klimaschutz an d'Digitalisatioun. Ma d’Pandemie féiert och dozou, datt och aner, méi nei Sujeten, mussen nach vill méi promouvéiert ginn.

Programm EU-Kommissioun / Reportage Diana Hoffmann

Fir d’éischt Kéier an hirer neier Funktioun, déi si elo zanter engem hallwe Joer besetzt, stoung d’Anne Calteux, Cheffin vun der Vertriedung vun der EU-Kommissioun hei am Land, den Deputéierte Ried an Äntwert. De Programm wier ganz ambitiéis seet d'Vertriederin vun der EU-Kommissioun. Duerch d’Pandemie hätt een nämlech Retard kritt. Initiativen, déi schonn hätte missten ofgewéckelt sinn, stinn nees um Programm. Verschidde Sujeten awer bleiwen.

Sou wëll d'Kommissioun weiderhi ganz determinéiert a Punkto Klimaschutz an Digitaliséierung virgoen, seet d'Anne Calteux. Ma och d'Ëmsetzung vun enger Sozialekonomie am Interessi vun de Leit bleift bestoen. Dat alles awer ëmmer mat engem A op d'Relance vun der Ekonomie an op d'Pandemie.

D’Pandemie huet nämlech d’Gesellschafte bannt der Unioun op d’Kopp geheit a suergt den Ament fir vill Tensiounen. D'Europäesch Unioun verléiert deels un Unerkennung. Wéi kann een deem entgéintwierken? Wéi kann Europa sech haut op der internationaler Bün als Unitéit besser behaapten? Dat waren e puer vun den Haaptsuergen, déi déi Deputéierten an der Chamber haten. Suergen, déi och d'Anne Calteux deelt: "Et weess een, datt Europa ëmmer méi a Bedrängnis kënnt, vu baussen a vu bannen." Et wiere Kräften amgaang ze wierken, déi net ëmmer an déi richteg Richtung géinge goen. Déi Deputéiert hu sech dann informéiert, wéi d'Kommissioun sech hei abréngt, datt Europa méi staark no bausse kann optrieden.

Wéi wichteg d’Aarbecht vun der Kommissioun och a Krisenzäite wier, hätt de gemeinsamen Effort beim Besuerge vum Covid-Vaccin gewisen, sou d'Anne Calteux. Dëst wier gutt gelongen, wëll d'Kommissioun gewisen hätt, datt se sech kann abréngen an engem Domän wéi d'Gesondheet, deen normalerweis bei der nationaler Kompetenz läit. De Grond ass, well hei eng grenziwwerschreidender Kris virläit. „Ouni d’Strategie vun der Kommissioun hätte mer méi spéit Impfstoffer kritt“, sou d’Vertriederin vun der EU-Kommissioun. Europa hätt sech an der Krisebewältegung par Rapport zu anere Regioune positiv ervirgehuewen.

Weider Sujeten iwwert d’Pandemie eraus, mat deene sech d'Kommissioun dëst Joer wäert beschäftegen, sinn dann, déi europäesch Valeuren duerch e méi staarkt Optrieden no baussen ervir ze hiewen. An dësem Punkt wéilt ee keng Kompromësser agoen. Awer och déi ekonomesch Relance bleift ganz uewen op der Agenda, fir datt Europa gestäerkt aus der Kris erauskënnt.

Den Ament befaasst sech d'Vertriedung vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg da vill mat Dossieren, déi d'Pandemie betreffen. Ma generell ass de But vun dëser, dem Bierger d'Aarbecht vun der Kommissioun méi no ze bréngen. Sief et duerch Konferenzen iwwer Aktualitéits-Dossieren oder awer och duerch Kommunikatioun zum Beispill iwwer EU-Direktiven.