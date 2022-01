En Dënschdeg de Moie kënnt d'EU-Parlament zu Stroossbuerg beienee fir nom Doud vum David Sassoli en neie President ze wielen.

Méiglech si bis zu véier Wieltier, déi sech bis an den Owend eranzéie kënnen. Als Favoritin fir d'Successioun vum Parlaments-President ass d'Robert Metsola, déi och schonn den Interim iwwerholl hat. Wann d'EVP-Deputéiert aus Malta gewielt gëtt, wier si déi jéngst Persoun op dësem Posten an der Geschicht vum EU-Parlament an déi drëtt Fra.

Nieft der Roberta Metsola, hunn och déi Gréng, déi Lénk an déi Nationalkonservativ am Europaparlament eege Kandidaten nominéiert, deenen awer geréng Chancen zougestane ginn.

Fir den David Sassoli war e Méindeg zu Stroossbuerg eng Gedenkzeremonie. Nieft dem Rotspresident Charles Michel an der EU-Kommissiounscheffin Ursula von der Leyen, hunn och d'Fraktiounscheffen eng Ried gehalen.

Den Zäitpunkt vun der Wal huet awer näischt mam Doud vum David Sassoli ze dinn, deem seng regulär Amtszäit souwisou am Januar no zwee an en halleft Joer fäerdeg gewiescht wier.

De President vum EU-Parlament leet all plenières Aktivitéiten, suergt fir Uerdnung bei de Sëtzungen, gëtt d'Wuert un d'Spriecher an ënnerschreift Gesetzer. Donieft ass et och Usus, datt de President bei der Ouverture vun EU-Sommeten eng Ried hält.