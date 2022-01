D'Europäesch Medikamentenagence warnt virun ze vill boosteren. All 3-4 Méint eng Covid-Imfpung ze kréien, wier keng sënnvoll an nohalteg Strategie.

Dat huet de Marco Cavaleri, Responsabele fir Impfstrategië bei der EMA, d'lescht Woch op enger Pressekonferenz gesot. Et misst een oppassen, den Immunsystem net ze iwwerfuerderen, wann ee sech reegelméisseg a kuerzen Ofstänn impfe léisst. Sou wier et méiglech, dass den Immunsystem no enger Zäit net méi sou op den Impfstoff reagéiert, wéi dat geduecht ass. Ausserdeem kéint dëst zu enger allgemenger Impfmiddegkeet an der Gesellschaft féieren, sou dass d'Leit sech no enger Zäit net méi géifen impfe loossen, well se einfach keng Loscht méi hunn.

Dat heescht awer net, dass een de Booster net maache soll. Et wier sënnvoll déi éischt Impfung mat engem Booster opzefrëschen, fir d'Wierksamkeet rëm ze verstäerken. De Leit all 3-4 Méint eng nei Booster-Dose ze sprëtzen, gëtt awer net recommandéiert. Dat kéint een 1-2 Mol maachen, et wier awer keng dauerhaft Léisung. Bei vulnerabele Leit wier dat awer eng aner Diskussioun, do géif ee jo schonn iwwert eng 4. Dose diskutéieren.