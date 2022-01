Zanter September 2018 ass de Christophe Hansen am Europaparlament fir d'EVP aktiv. Zanter e Mëttwoch ass hien och ee vun de Quästoren.

Dat ass eng vun de wichtegste Chargen an domat héchste Posten am europäesche Parlament. Am éischten Tour gouf den CSV-Nord-Politiker e Mëttwoch de Moie mat 576 vu 676 méigleche Stëmme gewielt.

Domat ass de Christophe Hansen een vun de 5 gewielte Quästoren a gehéiert och der Presidence vun Europaparlament un, déi jo vun der neier Presidentin Roberta Metsola geleet gëtt. Dës Presidence setzt sech zesummen aus der Presidentin, hire 14 Vize-Presidenten an de 5 Quästoren.

Je tiens à remercier tous mes collègues et amis dans les différents groupes politiques qui m’ont donné leur confiance. Je serai à votre service pour assurer le bon fonctionnement de notre @Europarl_FR https://t.co/Ok5w4LXxCs — Christophe Hansen (@CHansenEU) January 19, 2022

Bis 2014 war d'Astrid Lulling eng vun de Quästoren - duerno hat Lëtzebuerg keng Plaz méi an der Presidence vum EU-Parlament.

D'Ekipp vun de Quästoren ass bis d'Enn vum Mandat 2024 fir d'administrativ a finanziell Froen zoustänneg, déi d'EU-Deputéiert direkt concernéieren.