Zu Paräis gouf de 35. Anniversaire vun engem europäesche Programm gefeiert, dee bis elo d'Liewe vun iwwer 10 Millioune jonken Europäer verännert huet.

Erasmus. Hei geet et drëms, grad jonke Leit d'Chance ze ginn, am Ausland Erfarungen ze sammelen. Virop um schouleschen Niveau, awer net just. Och am Kader vun enger Léier oder souguer um Niveau vum Sport ass et méiglech, e Stage an engem anere Land ze maachen. An dat net just, bannen der EU.

"Erasmus, dat ass eppes fir Universitéits Studenten"

Eng global Meenung, déi falsch ass. Effektiv huelen 41 verschidden Europäesch Universitéiten um Programm deel. Awer net nëmmen. Fir vill Jonker, wéi d'Mathilde, eng belsch Studentin vu Léck, ass Erasmus-Synonymie mat eraus aus dem Hotel Mamma. Eraus an déi grouss Welt. Nei Kulturen entdecken. Nei Sproochen léieren. Nei Erfarungen sammelen.

"Virop ass déi Erfarung och ganz wichteg fir den CV. De Curriculum vitæ. Dat bréngt e klenge Plus. Ech ginn och dervun aus, datt et onse Studenten erlaabt, Responsabilitéit z'iwwerhuelen. Sech selwer besser kennenzeléieren. Sech Frënn am Ausland ze maachen. Vill Erasmus-Studente kommen an enger selwechter Stad zesummen. Aus Amerika, Europa, Asien." sou d'Mathilde Kriescher.

Nieft dem Euro ass Erasmus de Programm, dank deem Jonker, d'Haaptgedanke vun der Europäescher Unioun, Inclusioun, Mobilitéit, hautno liewe kënnen. E Programm, dee sech also net just un Universitéitsstudente richt. Wéi de Lëtzebuerger EU-Kommissär fir Aarbecht an dat Soziaalt Nicolas Schmit et ervirgestrach huet.

"Zanter Joren maache mer Efforten fir Erasmus och aneren Jonken zougängeg ze maachen. Enner aneren jonken Léierbouwen a Meedercher. Dat si déi selwecht Mobilitéit genéisse kënnen. Fir virop de Beruff ze léieren. Hiert Wëssen z'erg¨nzen. Awer och fir nei Kulturen, aner Liewensaarten z'entdecken."

Den neie Projet 'ALMA' , deen den Ament ausgeschafft geet leet de Fokus op Dausenden jonk Europäer, déi et grad an dësen Zäiten ganz schwéier hunn. Jonker déi duerch dat sou genannten soziaalt Netz gerutscht sinn.

"Dat sinn déi, déi weder nach an d'Schoul ginn. Déi keng Léier maachen. Déi och keng Aarbecht hunn. Déi den Ament keng Perspektiven hunn. An awer, de sinn do. Millioune Jonker, an Europa. An et däerf een net vergiessen, dat och si Europäesch Bierger sinn." sou den Nicolas Schmit weider zu Paräis.

D'Lat läit héich. De Budget gouf verduebelt. A bannent dem Zäitraum 2021-2027 solle weider 10 Millioune jonk Europäer vum Programm Erasmus profitéieren.