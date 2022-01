De geplangte grénge Stempel fir Atomkraaft a Gas ass weiderhin héich ëmstridde bei den EU-Ministeren.

Iwwerdeems Lëtzebuerg an Éisträich schonn iwwer rechtlech Schrëtt nodenken, wëll Däitschland déi offiziell Propos vun der EU-Kommissioun ofwaarden. Och an anere Länner zeechent sech Widderstand of. Zum Beispill a Spuenien.

Et géing een aktuell un engem Text schaffen, heescht et bei der Kommissioun, duerno kéint een deen da juristesch analyséieren. Mëtt Januar war gesot ginn, géif den definitiven Text vun der Kommissioun virgestallt ginn. Géint dee kënne d'Memberstaaten an d'EU-Parlament jeeweils e Veto aleeën. D'Konditioune fir e Veto dierften awer schwéier z'erreeche sinn.

Déi éisträichesch Ëmweltministesch Leonore Gewessler wollt de Sujet a bilaterale Gespréicher um Bord vun engem EU-Ministertreffe verdéiwen. Et wéilt een déi seriö Bedenken an engem Avis un d'EU-Kommissioun weiderginn. Et géif een d'Glafwierdegkeet ëm déi sougenannt Taxonomie ënnergruewen. Energien als nohalteg ze bezeechnen, déi et net sinn, wier ierféierend, sou d'Gewessler weider. Atomenergie wier ze deier an ze lues, fir e Bäitrag zur Bekämpfung vum Klimawandel ze leeschten.

D'Lëtzebuerger Ëmweltministesch Carole Dieschbourg hat schonn Ufank Januar am RTL-Interview confirméiert, dass Lëtzebuerg sech enger Plainte vun anere Memberstaate géint d'Propose vun der EU-Kommissioun géif uschléissen. Si huet och en Appell un déi däitsch Nopere gemaach: "Mir géifen et begréissen, wann Däitschland sech bedeelegt", sou d'Dieschbourg, "dofir ginn et juristesch an inhaltlech Grënn". Atomkraaft als nohalteg anzestufe géif e falscht Signal ginn. "Wann et dozou kënnt, ass et Greenwashing", sou nach déi Lëtzebuerger Ëmweltministesch.

Och déi franséisch Ëmweltministesch Barbara Pompili huet no engem Gespréich ënner véier Ae mam gréngen Europadeputéierte Sven Giegold confirméiert, dass et beim Thema Taxonomie weiderhin Onstëmmegkeete mat Däitschland ginn.

Den Delai, deen op e Freideg den Owend ugesat gi war, fir een Avis zum éischten Entworf ofzeginn, war schonn no hanne geréckelt ginn. Um offizielle Programm vum informellen Treffen e Freideg stoung virop d'Roll vun de Bëscher beim Klima- an Ëmweltschutz am Fokus. E Samschdeg da wëllen d'EU-Ëmwelt- an Energieminister ënner anerem iwwert déi staark Hausse vun den Energiepräisser beroden.