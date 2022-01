D’Europaparlament huet um Donneschdeg mat grousser Majoritéit méi streng Reegele bei den Déierentransporter gefuerdert.

Kee vun ons acceptéiert d’Leide vun den Déieren, wéi dat den Ament bei den Transporter de Fall ass, dat do verstéisst géint den Droit communautaire. Eng vun den Aussoen, déi een Enn leschter Woch reegelméisseg vun den Europadeputéierten héieren huet. Conclusiounen a Reaktioune wiere wichteg, doriwwer war ee sech majoritär eens.

Déierewuel / Reportage Monique Kater

Et geet konkret ëm d’Déieren, déi guer net an der Konditioun sinn, transportéiert ze ginn, et gi Firmen, deenen um Déierewuel näischt läit, Camionen an deenen emol d’Dränken net funktionéieren. An da ginn et Memberstaaten, déi dat ganzt manner enk gesinn, wat d’Kontrollen an d’Strofen ugeet. Alles dat, en No-Go, festgehalen an de Recommandatiounen un d’EU-Kommissioun.

Hei e Beispill vum Thomas Waitz, Biobauer an Éisträich a gréngen Europadeputéierten: Et dierf einfach net sinn, dass Kaalwer ënner 5 Wochen transportéiert ginn, déi sinn nu mol net fit genuch. Dat soen d’Experten, kommt an d’Koalitioun vun deenen, déi sech fir d’Déierewuel intresséieren.

Déi Liberal, méi genee den Ire Billy Kelleher seet, dass d'Déierewuel Prioritéit op all Agenda misst sinn, mä hien intresséiert sech och fir déi klassesch Landwirtschaft.

Dëst Parlament soll jiddweree representéieren, mir kënne net just Déiererechter kucken a géint d’Bauere goen, oder fir d’Baueren a géint Déiererechter – an dësem Parlament geet béides, sou de Liberalen.

D’Tilly Metz huet als Presidentin vun der 1. Enquêtëkommissioun béid Säite gekuckt. Huet sech Transporter ugekuckt. An och mat Bauere geschwat.

Ech fuerderen iech op, fir déi Recommandatiounen ze stëmmen, déi iwwerhaapt méiglech waren. Hei ass d’Zäit de wichtegste Faktor, sou d’Analys vun där grénger Europadeputéierter, déi eis nach emol erkläert, wat d’Haaptrecommandatioun u Bréissel ass: Et geet ëm manner laang Transportzäite vun den Déieren op 8 Stonnen, mä just fir d'Schluechtdéiere, déi ronn 80 Prozent vun den Déieren ausmaachen.

Dat hätte si net erreecht, bedauert Tillly Metz. Keng richteg Definitiounen, ongenee Formuléierunge sollen ewech, déi vereelzte Reegelen, och der Sensibilitéit vun de Bierger, de Konsumenten ugepasst ginn.

Dat hei, dës Enquêtëkommissioun exklusiv fir d’Déierewuel, wier en 1. Schrëtt a Richtung Schutz vun den Déieren. Bis Enn 2023 soll Bréissel d’Recommandatiounen ëmgesat hunn. Apropos - déi gréng Europadeputéiert Metz ass ewell Presidentin vum Intergrupp Déierewuel. Do dra sinn eppes méi wéi 100 Leit, aus alle Parteien.

Dëse Vott baséiert sech op d’Aarbecht vun enger Enquêtëkommissioun, déi sech wärend engem Joer d’Realitéit um Terrain ugekuckt an esou munch Verstéiss géint d’europäesch Virschrëfte festgestallt huet.

Do geet et ëm Pausen, déi net agehale ginn, iwwer Transporter, wou d’Déieren näischt ze drénke kréien, bis bei den Export an Drëttstaaten, an deenen d’Déierewuel weider keng Roll spillt.