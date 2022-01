Wat Déierentransporter ugeet, waart een op Säite vun de Jongbauere op e weideren Debat an der Chamber. Et misst national eng Schëpp bäigeluecht ginn.

Ee Joer Enquêtëkommissioun Déierentransporter, mat, un der Spëtzt, enger Lëtzebuerger Grénger Europadeputéierter, a Conclusiounen, déi wuel e Kompromëss sinn, mä déi vun der EU-Kommissioun e kloert Changement a Saachen Déierewuel verlaangen. De Konsument steet hannert dëse Fuerderungen, déi u sech just Recommandatioune sinn, seet d’Parlament. Déi Europäesch Mille muele lues, mä den neie Lëtzebuerger Landwirtschaftsminister schéint méi héieren ze hunn, ewéi just d’Waasser am Millerad.

Dat Waasser am Millerad hat de Romain Schneider schonn héieren. A wann net, hätte spéitstens d’Jongbaueren him d’Oueren mat hirer Petitioun duerch geblosen. Si koumen an d’Chamber mat e puer dausend Ënnerschrëften an der Propos, Déiere net méi duer hin ze féieren, wou net no EU-Norme geschluecht gëtt. D’Lëtzebuerger Europadeputéiert Tilly Metz weess, dass dat net dat ass, dat si no engem Joer Enquêtëkommissioun konnt festhalen, well een an der EU muss Kompromësser fannen.

Tilly Metz: “Lëtzebuerg huet e generellen Exportverbuert baussent d’EU gefrot! Lëtzebuerg war bei deenen 3 Länner, déi dat konkret gefrot hunn – dat ass schonn e staarkt Symbol, virun allem wann ee sech Mëttele gëtt, fir dat konkret ëmzesetzen... Mä wéi gesot, mir brauchen do och kloer a staark EU-Reegelen, fir dat och kënnen ëmzesetzen!” D’Jongbaueren an hir Petitioun... bal 5.000 Ënnerschrëfte krute se. Si, déi nei Generatioun Baueren zu Lëtzebuerg, net just déi vum Bio, mä déi, déi seet, si géif och un d’Wuel vum Déier denken!

De Jongbauerepresident Luc Emering: "Den Transport ass net dat eenzegt, do ass nach e ganze Rateschwanz hannendrun... notamment wou ginn d’Déieren higefouert, wou a wéi gi se do geschluecht? Mir referéieren eis do op dat wat mer virun 1 Joer an eiser Petitioun gefuerdert hunn! Ganz kloer, dass mer do gär eng Viirreiderroll hei zu Lëtzebuerg hätten, dass mer op d’Päss vun eisen Déieren drop schreiwen, dass se just dierfe geschluecht ginn, wou eng EU-Certificatioun an de Schluechthaiser virläit".

Claude Haagen: "Ech hätt gär, dass d’Norme respektéiert ginn. Mir kënne soen: mir exportéiere näischt méi a pays tiers, dann exportéiere mer och näischt méi an d’Schwäiz oder a Liechtenstein – also esou einfach ass et och net! Et ass eng vun den Diskussiounsronnen ënner Franséischer Presidence! Wéi gesot: wa mer d’Normen all esou maache wéi hei zu Lëtzebuerg, mat Kontrollen iwwer d’Veterinärinspektioun, dann ass mer net baang an da sinn ech och zouversiichtlech an deem Dossier!"

Fei geschwat vum neie Minister, dee bis elo säi politesche Charakter am Landwirtschaftsministère net weider konnt weisen. Hie wäert op d’Fanger gekuckt kréien, net nëmmen, mä och vun de Jongbaueren!

Luc Emering: “Mir hunn deemools e weideren Debat an der Chamber versprach kritt, an do waarde mer haut ëmmer nach drop an mir hätte gär, dass do Beweegung an d’Saach kënnt. Dat hei kéint en Ufank sinn, mä national muss do nach eng gutt Schëpp bäigeluecht ginn!”

Claude Haagen: "Fir et symbolesch ze man, hätte mer just en acte symbolique gemaach, wou een net weess, ob et vun deenen anere Länner respektéiert gëtt. Ech hu léiwer mir man et zesummen… mä wann ech gesinn, dass dat ze laang dauert oder an den nächsten 6 Méint EU-Presidence net op d’Tapéit kéim, da sinn ech deen éischten, deen dat do wäert man!"

E Mann, e Wuert, klengt gutt, a wann et net just esou klengt, mä éierlech gemengt ass, wann no den Déiere gekuckt, de Baueren an dem Konsument nogelauschtert gëtt, da wier dee Mann do, jo tatsächlech e "coole Bauereminister"!