Den däitsch-tierkesche Journalist souze ronn 1 Joer an der Tierkei am Prisong, ouni dass et eng Uklo géint hie gouf.

Dogéint hat de Yücel virum Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter geklot, an e krut Recht. Mat der Untersuchungshaft vu ronn engem Joer, hätt d'Tierkei dem Yücel säi Recht op Fräiheet, souwéi Meenungs- a Pressefräiheet verletzt, huet d'Geriicht zu Stroossbuerg en Dënschdeg erkläert. D'Tierkei muss dem Yücel elo 12.300 € Schuedenersatz bezuelen, grad ewéi 1.000 Euro fir d'Käschte vum Prozess. Den Deniz Yücel war vu Februar 2017 bis Februar 2018 am Héichsécherheetsprisong Silivri agespaart, ouni dass et eng Uklo géint hie gouf. Eréischt nodeems d'Politik sech ageschalt hat, konnt hien ausreesen, iwwerdeems hie gläichzäiteg ugeklot gouf. Am Juli 2020 gouf de Journalist wéinst Terrorpropaganda fir déi verbuede kurdesch Aarbechterpartei PKK zu 2 Joer an 10 Méint Prisong verurteelt. Géint dat Urteel ass de Yücel an Appell gaangen.