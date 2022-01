Iwwert déi lëscht Joerzéngten hu sech ëmmer méi Institutiounen zu Lëtzebuerg niddergelooss - mee kéint sech dat mat engem neie Rapport änneren?

D‘EU besteet aus insgesamt fënnef Organer, dem Europäesche Parlament, dem Rot, der Kommissioun, dem Geriichts- a Rechnungshaff. Direkt dräi dovu si ganz oder zum Deel zu Lëtzebuerg baséiert. Lëtzebuerg - e klengt Land mat vill Responsabilitéiten.



Iwwert déi lëscht Joerzéngten hu sech an deem Kader ëmmer méi Institutiounen zu Lëtzebuerg niddergelooss. Méi sollen et der ginn, net manner – dat war och schonn 2002 kloer – deemools si kuerzfristeg 500 nei Platzen an de Büroe vun der Kommissioun geschaaft ginn. Déi deemoleg Ausseministesch Lydie Polfer an engem Interview am Joer 2002:

„Mir waren d‘Accord fir ze kucken, ob een net verschidde Servicer ka reorganiséieren, fir datt méi eng grouss Stabilitéit hei zu Lëtzebuerg, mee och zu Bréissel, kéim. Dat dierf awer ni, ënnert dem Stréch, e manner fir Lëtzebuerg bedeiten. Weder um Niveau Quantitéit, nach um Niveau Qualitéit."

Aktuell si 14 EU-Institutiounen, Agencen & Organer zu Lëtzebuerg baséiert. Dorënner zum Beispill d‘Deeler vun der europäescher Kommissioun, den Europäesche Geriichtshaff, déi europäesch Investitiounsbank, an den Zentrum, dee fir d‘Iwwersetzungen zoustänneg ass.

14.000 EU-Beamte schaffen insgesamt zu Lëtzebuerg. E Chiffer, deen iwwert déi lëscht Jore relativ stabel bliwwen ass. Mee déi héich Logements-Präisser an och soss Liewenskäschten demotivéieren ëmmer méi Leit, de Schrëtt op Lëtzebuerg ze woen.

Bis Mäerz muss déi europäesch Kommissioun dem Parlament a Conseil e Rapport zur Evolutioun vum Pouvoir d‘Achat vun hire Mataarbechter aschécken. E Rapport, dee Suite kéint fir Lëtzebuerg als EU-Siège hunn.

Lëtzebuerg huet säi Foussofdrock an der Geschicht vun der EU hannerlooss. Ma ka Lëtzebuerg sech an Zukunft nach als eng vun den "EU-Capitals" betitelen?