Den neien Aarbechtsprogramm vun der Europäescher Kommissioun ass e Freideg zu Lëtzebuerg virgestallt ginn.

E souveräänt, mä mënschlecht Europa - Dat ass d'Zil vum neien Aarbechtsprogramm vun der Europäescher Kommissioun, deen d'Anne Calteux, d'Vertriederin vun der Kommissioun zu Lëtzebuerg, an den Nicolas Schmit, Kommissär fir Beschäftegung a Soziales, e Freideg virgestallt hunn. Bei där Geleeënheet ass den Nicolas Schmit och op d'Kris agaangen, déi duerch d'Pandemie entstanen ass.

Déi Kris huet Europa exzeptionell gutt gemeeschtert, fënnt de Lëtzebuerger Kommissär. Net just dee sanitären Deel, mä och déi sozial an ekonomesch Dimensioun.

Wat d'Wirtschaft an der EU betrëfft, ass den Nicolas Schmit optimistesch fir d'Zukunft.

"D'Europäesch Wirtschaft huet sech erholl a mir wäerten och ganz séier erëm op déi Niveaue kommen, op deene mer virun der Kris waren. An deem Sënn huet sech déi Politik vun der Solidaritéit, vu massiven Investissementer, vum Ophiewe vun der Budgetsdisziplinsklausel, déi hei och e wichtege Roll gespillt huet, als déi richteg Decisioun erwisen."

Um Hannergrond vun engem allgemenge Gefill vun Onsécherheet gouf deen neien Aarbechtsprogramm vun der Kommissioun geschriwwen, en ambitiéise Programm, deen Europa dat néidegt Vertraue soll erëm ginn, fir no vir ze kucken, wéi d'Anne Calteux seet. Si ass d'Vertriederin vun der Kommissioun zu Lëtzebuerg.

Mat "Europa zesumme méi staark maachen" ass dee Programm iwwerschriwwen.

"Dat ass e ganz staarken Titel. Hei ass de Message kloer deen, datt déi beschten Äntwert, déi mer kënne ginn, op all déi Erausfuerderungen, déi sech Europa haut stellen, dat ass eng europäesch Äntwert. Dat heescht hei schwätze mer vun engem Europa, dat gerecht ass, dat sozial ass, dat oppen ass, trei zu senge Wäerter a senger Identitéit. En Europa dat sech d'Mëttel gëtt, fir eng resilient a staark Reprise, wou awer de Mënsch ëmmer am Mëttelpunkt steet."

Mat Frankräich als Presidence vun der EU an duerno Tschechien, kéint een op engagéiert Partner zielen, fir dëse Programm ëmzesetzen.

Am Beräich Beschäftegung a Soziales huet sech dem Kommissär Nicolas Schmit seng Aarbecht an de leschte Méint op 3 grouss Achse konzentréiert. Virop d'Liewensstandarden an Europa, déi missten ugepasst ginn. Déi zweet Achs betrëfft déi digital Ekonomie. Do missten an der digitaler Welt, déi selwecht Rechter gëllen, wéi am normale Liewen och. Rechter op Plattformen, wéi zum Beispill Facebook misste verbessert ginn an déi drëtt Achs ass den europäesche Green Deal, dee misst sozial gerecht ëmgesat ginn.