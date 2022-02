Nei EU-Reegele fir sougenannt Bréifkëschtefirme ware Sujet tëscht den Deputéierte vun der zoustänneger Chamberkommissioun an der Finanzministesch.

Éischt Propositioune vun der EU-Kommissioun suergen esouwuel bei der Regierung wéi och bei enger Rei Deputéierte nawell fir Kappzerbrieches, well si ënner Ëmstänn substantiell Konsequenze fir déi Lëtzebuerger Finanzplaz kéinten hunn. Dës Propositioun vun der Europäescher Kommissioun fir eng Direktiv gesäit ënnert anerem vir, dass sougenannt Bréifkëschtefirmae misste Substanz an deem Land schafen an deem si sëtzen, dat heescht zum Beispill physesch Büroen hunn an do och Personal engagéieren.

An den Ae vun der Regierung an och enger ganzer Rei Deputéierte kéint dat der Attraktivitéit vun der EU enorm schueden. Deemno weist sech d'Finanzministesch Yuriko Backes och skeptesch vis-à-vis vun där Propositioun.

"Eis skeptesch Positioun ass net, fir am Allgemenge Bréifkëschten ze schützen, mä et geet hei drëms z'evitéieren, dass Gesellschaften, déi reell a legitim Aktivitéiten an Notzen hunn, vun dëser Propositioun negativ impaktéiert ginn."

Derbäi kéim dem CSV-Deputéierten Laurent Mosar no speziell fir Lëtzebuerg ënner Ëmstänn eng zolidd Perte u Steierrecetten, déi dës Firmaen dem Grand-Duché aktuell all Joer abréngen.

"Hei schwätzen ech nach guer net vun deene villen Aarbechtsplazen, déi och vun deem Secteur ofhänken. Hei sinn d'Fiduciairen, Affekoten-Etüden, Domiciliatärsgesellschaften, déi jo do liewen, also och Dausenden Aarbechtsplazen, déi hei concernéiert sinn. Do weess een also, wann et hei zu substantiellen Ännerunge vun där Legislatioun géif kommen, hätt dat och ganz staark Konsequenzen op eis steierlech Recetten."

Ob duerch esou eng nei Legislatioun effektiv all déi betraffe Firmae sech e Sëtz ausserhalb vun der EU géife sichen, ass dem Deputéierte vun de Pirate Sven Clement no, awer guer net esou sécher.

"Et ass fir mech absolut net kloer, dass all Firma, déi heivunner viséiert wier, muer op London oder soss anzwousch ausserhalb vun der EU géif auswanderen. Et ass jo och esou, dass se keen Interêt hätt anzwousch anescht an der EU ze goen, well si do deene selwechte Restriktiounen ënnerleie géif. Déi eenzeg negativ Inzidenz op Lëtzebuerg kéint natierlech sinn, dass dat nei Aarbechtsplaze géif schafen, wat op den éischten Bléck gutt kléngt, op den zweete Bléck natierlech Logement an Transportproblemer mat sech géif bréngen."

Dës Propositioun gouf am Dezember publizéiert a muss elo am Europäesche Conseil, also tëscht de Memberstaaten, diskutéiert ginn. D'Ministesch huet den Deputéierte verséchert, sech dobäi aktiv fir d'Interête vum Grand-Duché anzesetzen.