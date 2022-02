D’EU-Kommissioun wäert am Laf vum Mëttwoch de Moien hiren definitive Plang duerleeën a puncto Taxonomie vun nohaltegen Energiequellen.

Gas- an och Atomkraaft sollen jo als gréng an nohalteg agestuuft ginn, dat soll et Investisseure méi liicht maachen a béid Energie ze investéieren. De Feu Vert gëllt als sécher, sou heescht et vun der EU-Finanzkommissärin McGuinness.

Net just Ëmweltschützer schloen awer Alarm, och Éisträich a Lëtzebuerg wëllen dat op kee Fall acceptéieren an hu schonns annoncéiert, am Fall wou dat wierklech ëmgesat gëtt, wëlle Plainte um Europäeschen Geriichtshaff ze maachen.

De Premier Bettel hat dervun geschwat, dass ee bis zum Äussersten wéilt goen, fir ze verhënneren, dass Atomenergie als Gréng bezeechent gëtt.