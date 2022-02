Experte sinn dovunner ausgaangen, dass d'Inflatioun am Januar op 4,4 Prozent géing zeréckgoen, ma se ass weider ugezunn.

D'Inflatioun ass am Januar op en Neits an d'Luucht gaangen a läit bei 5,1 Prozent am Euro-Raum. Am Dezember louch se bei 5 Prozent. Dat war den héchste Wäert zanter dem Joer 1997. Haaptgrond fir d'Präisdeierecht sinn déi héich Energiepräisser, wéi Eurostat e Mëttwoch de Moie matgedeelt huet. Ma och d'Liewensmëttelpräisser an Déngschtleeschtunge si méi deier ginn. 28,6 Prozent méi deier wéi dat Joer virdru sinn d'Energiepräisser. Liewensmëttel, Alkohol an Tubak sinn ëm 3,6 Prozent an d'Luucht gaangen a bei Déngschtleeschtunge war et eng Hausse vun 2,4 Prozent bannent engem Joer.

Als optimale Wäert fir d'Wirtschaft gesäit d'Europäesch Zentralbank EZB en Inflatiounstaux vun 2,0 Prozent vir.

