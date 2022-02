Eng 1.000 Mineuren aus Polen hate viru bësse méi wéi 3 Méint um Kierchbierg virum europäesche Geriichtshaff manifestéiert.

Dat well Polen wéinst engem Urteel vum EuGH all Dag 500.000 Euro un d'EU-Kommissioun muss bezuelen, wat awer nach ni gemaach gouf. Am Zentrum steet d'Kueleminn Turow un der polnesch-tschechescher Grenz.

Affär Turow-Minn - Reportage Monica Camposeo

En Donneschdeg ginn an där Affär d'Conclusiounen am EuGH gelies. Mir hunn am Viraus nogefrot, wou d'Affär den Ament drun ass. Et ass eng Affär, déi scho méi laang leeft.

D'Tschechesch Republik hat geklot, well Polen d'Exploitatioun vun der Kueleminn Turow verlängert hat, ouni déi néideg Ëmweltstudien am Viraus ze maachen. Doropshin huet den europäesche Geriichtshaff am Mee zejoert Polen opgefuerdert, d'Kueleminn un der polnesch-tschechescher Grenz zouzemaachen. Well dat awer net geschitt ass, gouf am September eben déi genannte Geldstrof vun enger hallwer Millioun pro Dag decidéiert.

Eng 10.000 Leit an hir Aarbechtsplaze wiere betraff, wann d'Minn géing zoumaachen. Dowéinst och d'Protester bei eis um Kierchbierg.

De Balázs Lehóczki, vum Kommunikatiounsservice vum europäesche Geriichtshaff, erkläert, dass d'Manifestatioun d'Aarbecht vum Geriicht net impaktéiert huet: "Zanterhier gouf et nei Elementer, déi awer net wierklech a Verbindung sti mat der Aktivitéit vun eiser Institutioun. Zum Beispill wësse mir, dass Negociatioune lafen tëscht de Parteie, fir sech op eng Solutioun ze eenegen."

Ausserdeem hätt et nach Initiativë vun der Kommissioun ginn, fir dass Polen och effektiv d'Geldstrof bezilt. Dat applizéiert sech nämlech bis d'Verkënnegung vum Urteel oder bis d'Minn net zougemaach gouf a gëllt deemno och den Ament. D'Conclusioune bezéien sech awer op de Fong vun der Affär, nämlech déi feelend Ëmweltstudien: "Den Ursprong vum Sträit ass de Fait, dass Polen d'Exploitatioun vun der Minn ëm 6 Joer verlängert huet, ouni déi néideg Analyse vum Impakt op d'Ëmwelt am Viraus ze maachen, déi awer no europäeschem Recht virgesi sinn. Dat ass dat wat déi Tschechesch Republik Polen virgehäit."

Ma och no de Conclusioune vun en Donneschdeg, ass d'Affär awer net clôturéiert, präziséiert de Balázs Lehóczki, deen sech beim europäesche Geriichtshaff explizitt ëm d'Kommunikatioun zu de Länner Ungarn, Slowakei an eben der Tschechescher Republik këmmert: "No de Conclusiounen musse mer eis nach e puer Wochen oder souguer Méint gedëllegen, bis d'Urteel gesprach gëtt an d'Geriicht definitiv decidéiert, ob Polen wierklech géint EU-Recht verstouss huet."

Um hallwer 10 ass en Donneschdeg d'Lecture vun de Conclusiounen.