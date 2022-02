D'EU-Ëmweltagence EEA huet d'Wiederextremer wéi Iwwerschwemmungen a Stierm an de leschte 4 Joerzéngten analyséiert.

Déi klimabedéngten extrem Wiederkonditiounen hunn tëscht 1980 an 2020 e wirtschaftleche Schued an den 27 EU-Länner souwéi an der Schwäiz, Norwegen, Island, Liechtenstein an an der Tierkei vun net manner wéi enger hallwer Billioun Euro hannerlooss.

Schätzungsweis 3 Prozent vun all de Wiederextremer wiere fir gutt 60 Prozent vun all den ekonomesche Verloschter responsabel, sou d'EEA en Donneschdeg. Nëmmen ee Véierel bis een Drëttel vun de Schied wiere verséchert gewiescht. D'Zuel vun den Doudesfäll wieren am analyséierten Zäitraum bei 85.000 bis 145.000 gewiescht, dorënner eleng 85 Prozent duerch Caniculle wéi déi am Joer 2003.

Däitschland, als bevëlkerungsräichst EU-Land, huet der EEA no de gréisste wirtschaftleche Schued vun den am Ganzen 32 Staaten notéiert. E läit bei ronn 110 Milliarden Euro op déi lescht 41 Joer gekuckt. Hannendru si Frankräich an Italien gelant. Pro Awunner gekuckt,waren d'Aboussen an der Schwäiz awer am héchsten.

Der Weltwiederorganisatioun WMO no ass d'Zuel vun de wiederbedéngte Katastrophe global gesinn an de leschte 50 Joer an d'Luucht gaangen. Dobäi ass virun allem d'Unzuel vun de Schied geklommen, d'Doudesfäll ginn erof.

Et gouf donieft och festgehalen, dass extrem Wiedersituatiounen dacks komplett zoufälleg optrieden, europawäit wier awer vill bei der Upassung un de Klimawandel gemaach ginn. Munch Länner wiere méi ufälleg fir Wiederxtremer wéi anerer, dohier kéint een net soen, wéi een EU-Land besser preparéiert wier. Sämtlech EU-Memberstaaten hu mëttlerweil Upassungsstrategien oder Pläng.