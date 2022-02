Konkret geet et ëm Cyberattacken op Sytemer an Häfen, dat ënnert anerem an der Belsch, Holland an Däitschland.

D'Ermëttlungen goufen de belschen Autoritéiten no och schonn un eng Eenheet vun der Police weidergeleet, déi sech op Cyberkriminalitéit spezialiséiert hunn. Ënnert anerem sollen et Attacken op Terminals an Häfe gi sinn, déi doduerch beim Entlueden zum Beispill gestéiert goufen. Einfach ausgedréckt, wieren deelweis d'Betribssystemer komplett ausgefall. Och zu Rotterdam wier et zu sou engem Ausfall komm. Rotterdam ass jo dee gréissten Hafen an Europa, suivéiert vun Antwerpen.

Zu Hamburg dann goung et éischter an d'Richtung vun Erpressung, dat well een hei Affer vun enger Ransomware-Attack gi wier. Hei gi Systemer komplett vun den Hacker gespaart oder verschlësselt, a froen da Geld, fir déi betraffen Daten nees fräi ze ginn. Concernéiert sinn hei Tanklager-Giganten Oiltanking a Mabanaft. Och Europol ass elo mam Fall befaasst, an hätt zum Beispill den däitschen Autoritéiten hier Hëllef ugebueden.