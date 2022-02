Déi aktuell Situatioun wier komplizéiert fir europäesch industriell Firmen. Dës géingen ënnert der Hausse vun den Energiepräisser leiden, sou d'Ministeren.

Zwéi Lëtzebuerger Ministeren intervenéieren zu Bréissel wéinst den héijen Energiepräisser a verlaangen eng europäesch Approche. De Wirtschaftsminister Franz Fayot an den Energieminister Claude Turmes hunn an deem Sënn der Konkurrenz-Kommissärin Margrethe Vestager an der Energiekommissärin Kadri Simson geschriwwen. Dee Bréif läit RTL vir.

D'Lëtzebuerger Ministere verweisen op eng ganz schwiereg Situatioun fir europäesch industriell Firmen, déi ënnert den deieren Energiepräisser leiden. Dës hätten e kloren Desavantage op globalem Niveau. Ënner anerem géing Gazprom wuel aus geopolitesche Grënn d'Gaspräisser an der EU an d'Luucht dreiwen, wat dann nees en Impakt op d'Stroumpräisser hätt.

D'Ministere froe bei der Kommissioun e communautairë Kader an exzeptionell Aiden. Et wier urgent. Verschidde Member-Länner hätte schoun national Mesuren op de Wee bruecht an et géing ee riskéieren, datt där nach nokéimen, wat net am Geescht vun der EU wier.