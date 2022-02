D'Situatioun fir déi beléiftsten Destinatiounen, also d'Schwäiz, Frankräich, Éisträich an Italien.

D'Neiinfektioune mam Coronavirus sinn iwwerall an Europa héich, ma den Impakt op d'Gesondheetssystemer ass net sou schlëmm wéi erwaart, sou dass déi deels strikt Reegelen op ville Plaze gelackert ginn. An der Schwäiz soll de 16. Februar eng Decisioun iwwert d'Ophiewe vu sämtleche Mesuren decidéiert ginn. Bis dohinner gëllt awer mol Maskeflicht am ëffentlechen Transport an och op de Schilifter an an der Schlaang virum Schilift, iwwerdeems am Restaurant a bei Fräizäitaktivitéiten den Ament nach den 2G ugesot ass. Fir anzereese muss ee geimpft, nees gesond oder negativ getest sinn.

An Éisträich gëllt den 2G an der Gastronomie an Tourismus nach bis den 19. Februar, duerno gëtt dann nees op den 3G gewiesselt. Scho vu muer un ass d'Spärstonn am Horeca net méi um 10, mee um 12. Wann een an Éisträich an d'Vakanz wëll muss ee sech och mat sougenannten FFP2-Masken equipéieren - déi sinn obligatoresch am Hotel an um Schilift. Fir anzereese muss een och geimpft oder nees geheelt sinn, soss muss een a Quarantän. Hei gëllt den 2G+ - ouni Booster brauch een zousätzlech en negative PCR-Test, Antigen-Test geet net duer.

Fir d'Touriste ginn d'Reegelen elo manner streng wéi fir d'Awunner an Italien, do gëllt fir d'Arees schonn den 3G a keng Testflicht méi wann ee geimpft oder nees geheelt ass. An och fir Gastronomie an Tourismus kann een dann als Auslänner och nees mat engem negativen Test eran, fir d'Italiener gëllt weider den 2G. Och an Italien gëllt eng FFP2-Maskeflicht am ëffentlechen Transport a bei enger Rei Evenementer bannen, fir Kanner vu 6 Joer un. (Hei d'Situatioun a Südtirol)

A Frankräich kann een areesen, wann ee geimpft, nees gesond oder negativ getest ass, allerdéngs gëlt am Hotel an am Restaurant vu 16 Joer un den 2G... nom 15. Februar ass d'Impfung ouni Booster och nëmmen nach 4 Méint gülteg. An och fir op de Schilift brauch een e Covid-Zertifikat, tëschent 12 a 15 Joer geet en Test duer, vu 16 Joer u muss ee geimpft oder nees gesond sinn. De 16. Februar da ginn d'Diskoen a Frankräich nees op.

D'Corona-Restriktioune kënnen dacks änneren an och bannent engem Land vu Regioun zu Regioun ënnerschiddlech sinn, et huet een also am beschte sech virun enger Vakanz iwwert déi genee Mesure sur place z'informéieren.

D’Europäesch Unioun huet och en Internetsite, op deem d’Mesuren an déi epidemiologesch Situatioun an den eenzele Länner op enger Kaart ze fanne sinn.