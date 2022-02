Et gi Bedenken, datt dee wäisse Faarfstoff d’Ierfgutt kéint schiedegen.

Beweise konnt een dat bis haut net. Mee Zweiwel, datt den E171 a senger rengster Form als Nanopartikel kéint an Zellen andréngen an do d’Ierfgutt schiedegen, konnte bis haut a sëllegen Etüden och net komplett aus dem Wee geraumt ginn. Dofir huet d’EU-Kommissioun mat de Memberlänner decidéiert, den Zousazstoff, deen och als Titandioxyd bekannt ass, ze verbidden. Et handelt sech hei also ëm eng reng Virsiichtsmoossnam.

"Wann ech et mat anere Géigenden an der Welt vergläichen, hu mir hei dee strengste System, wat Liewensmëttelsécherheet ugeet an do gi mir einfach op Nummer sécher.", seet de Patrick Hau, Kommissär fir Liewensmëttelsécherheet.

A Frankräich gëllt de Verbuet vum E171 allerdéngs schonn zanter Januar 2020. Frankräich hätt en eegent Risikobewäertungsinstitut an d’Méiglechkeet, op nationalem Niveau e Verbuet ze schwätzen, erkläert de Patrick Hau. An esou engem Fall géif op europäeschem Plang gekuckt ginn, wéi pertinent déi Studie sinn. Beim E171 wier den Aspekt vun den Nanopartikel nach emol méi am Detail beliicht ginn. An dunn hätt d’EU d’Entscheedung fir de Verbuet geholl.

E171 ass haaptsächlech a wäissen Zosen, Zoppen, Kamellen oder Knätsch verschafft ginn. Vum 7. Februar 2022 un dierf en net méi a Liewensmëttel verschafft ginn. Vum 7. August un dierfe keng Liewensmëttel méi mat E171 dra verkaf ginn. A sëllege Stéchprouwen, déi mir an de leschten Deeg a Lëtzebuerger Butteker gemaach hunn, war scho keen Titandioxyd méi ze fannen.

Och d’Lëtzebuerger Liewensmëttelindustrie wier wéineg vum Verbuet betraff an hätt sech scho gréisstendeels ëmgestallt, seet de President vun der Confederatioun vum Liewensmëttelhandwierk, de Jean-Marie Neuberg. Schnéiwäisse Marzipan dierft et an Zukunft kee méi ginn. Wien trotzdeem net op de wäissen Hochzäitskuch wëll verzichten, kritt es mat Massa Ticino, enger Zockerpast. Wäiss Eclairen iwwerdeems sinn och onbedenklech, wat E171 ugeet. Dës si mat rengem Zockergoss iwwerzunn. Och wäisse Schockela oder Kokosnoss-Goss ass onbedenklech.

