Dat ass e Programm, mat deem Europa méi onofhängeg soll ginn an der Produktioun vu Micro-Chippen.

An der Lescht huet Asien an och mëttlerweil d’USA, d’EU do wäit hannert sech gelooss, wat sech rezent besonnesch gutt gewisen huet, andeems et Liwwer-Engpäss gouf, firwat et beispillsweis vill méi laang dauert, bis een en neien Auto kritt.

Mat engem Invest vu méi wéi 40 Milliarden € wëll d’EU elo selwer do aktiv ginn.

Uviséiert ass e Weltmaart-Undeel vun 20%.