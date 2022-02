Virun engem Mount huet d'EU-Kommissioun eng Decisioun an der Taxonomie vun den Energie-Sourcë getraff, déi vu ville Säiten kritiséiert gouf.

Konkret geet et ëm eng nei Andeelung vun de Critèren dofir, wat als nohalteg Energiequell zielt. Eng nei Propos vun der EU-Kommissioun gesäit vir, datt och Äerdgas an Atomkraaft als nohalteg Energie-Source solle gëllen.

Wei reagéiert déi nei däitsch Regierung an där déi Gréng déi zweetstäerkst Kraaft sinn dorop? Well grad dës Partei hat de leschten Hierscht versprach, e "grénge Changement" an der Klimapolitik anzeleeden.



Berlin iwwer Taxonomie / Korrespondenz vum Claire Schmartz

Am Dezember war déi nei däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock zu Paräis, fir mam Emmanuel Macron iwwert déi europäesch Klimapolitik ze schwätzen. Enn Dezember hu si béid nach gesot, dass si net nëmmen un der Zukunft vun Europa schaffe wëllen, mä och de Klimaschutz am Viséier hunn. An kuerz drop koum d’Propos vun der EU-Kommissioun, bei där Däitschland a Frankräich hir Fanger am Spill haten.

Dësem Text no wier et méiglech, Investitiounen an Gaskraaftwierker als klimafrëndlech unzegesinn, wa se no enger Karenzzäit op Waasserstoff ëmklammen. Sou änlech ass d'Demarche a Bezuch op Investissementer an Atomenergie, déi als klimaneutral gewäert kéinte ginn.

Ass dat net en zimmlech frechen Etiketteschwindel? Gréng, also nohalteg, ass weder Atomenergie an och net d'Produktioun vu Gas. Gas ass keng erneierbar Ressource. A radioaktiv Dechete sinn nach 200.000 Joer aktiv. Elo scho gëtt et weltwäit Milliounen Tonne radioaktiv Decheten an et ass onkloer, wéi se sollen entsuergt a gelagert ginn.



Wat ass aus dem Paräisser Klimaofkommes ginn? Aus dem New Green Deal? Aus de grénge Projeten a Versprieche vun der däitscher Dräierkoalitioun? Dat huet sech och d'Klimaaktivistin Luisa Neubauer Enn Januar bei enger Demo zu Hamburg gefrot.

"Wenn wir uns die Realität ankucken, dann sieht es ganz ganz anders aus. Dann stellen wir fest, dass ein Koalitionsvertrag verabschiedet wurde, bei dem genau die Massnahmen, die schnell Emissionen reduzieren würden, fehlen."

Dass dës Energie weider benotzt solle an och musse ginn, läit dodrun, dass et einfach nach keng Energie-Alternativ gëtt, déi och nëmmen usazweis d’aktuell Besoinen decke kéint.

Et ass also eng Kompromëssléisung fir eng Iwwergangsperiod: Déi direkt Repercussiounen vu Gas- an Atomenergie sinn effektiv manner schlëmm wéi déi vun der Kuel. Awer si sinn net gréng. Einfach en neie Label drop ze pechen, ass eng Zort «Greenwashing», dat soen och d’Kritiker. Esou ginn alt nees wichteg Decisiounen einfach op Mokuchsdag verluecht. An zwar net emol hiert Enn, mä just d'Deadline fir eng Léisung ze proposéieren.

A wat soen déi däitsch Gréng zu dëser Zort Gefuddels par Rapport vum Zil vun der neier däitscher Regierung, bis 2045 klimaneutral ze sinn? Et war, nieft dem Erausklammen aus der Produktioun vun Kuel, eent vun hire groussen Verspriechen. Mä déi Gréng hale sech zréck a kritiséieren d’EU-Kommissioun wéinst dësem Greenwashing net weider.

De Robert Habeck sot zu Paräis, wou n grad säin éischte Besuch an senger neier Funktioun als Vizekanzler a Minister fir Wirtschaft a Klimaschutz mécht.

"Nun gibt es den Vorschlag der EU und wir werden sehen, welche Mehrheitsverhältnisse sich im Rat bilden und danach wird zu entscheiden sein, ob die juristische Prüfung uns zu einer Klage führt oder nicht."

Et vermësst ee kloer Wierder vun de Grénge par Rapport zu esou enger klimapolitescher Approche vun der EU. Et brauch een u sech keng nei Taxonomie, mä konkret Proposen, wéi een op alternativ Energiequelle wéi Wand an Solarenergie kann iwwerwiesselen. Subsiden, en neie Reseau oder kloer Deadlines, bis zu deenen d'Industrie sech muss nei opgestallt hunn. Et brauch Een och eng méi haart Kritik wéinst europawäitem Greenwashing, mat deem d'Klimaziler zwar um Pabeier erreecht ginn, awer deen wéineg un der reeller, globaler Ëmweltbelaaschtung verännert. Mä déi Gréng an Däitschland schéngen ze zécken. Si kritiséieren zwar d’Atomenergie, mä de Gas kënnt Däitschland duerchaus geleeën.

D'EU-Parlament huet 4 Méint, fir eng Decisioun iwwer des Propos ze huelen. Mä eng Ännerung um Projet schéngt sech net z'erwaarden. Dofir misst e Fënneftel vun de Memberstaaten hire Veto aleeën oder eng Majoritéit géint d'Propositioun stemmen.

Méi z'erhoffen ass vun Lëtzebuerg an Éisträich, déi géint dës Propos eng Plainte beim Europäesche Geriichtshaff aleeën, an zwar mat der Remark, dass d'Kommissioun guer net d'Kompetenzen huet, fir esou Klasséierunge festzeleeën oder eben hiren Interêten unzepassen. Decisiv an der Taxonomie solle nämlech net politesch Enjeue sinn, mä de reelle Klimabilan vun de Moyenen, déi ee sech gëtt.