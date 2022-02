Eng éischte Kéier zënter 2008 sicht d'ESA nei Astronauten. 65 Lëtzebuerger hate sech fir den Job gemellt. 6 Stéck hunn et an déi nächst Ronn gepackt.

Insgesamt krut d'Europäesch Weltraumagence 22.523 gülteg Demanden aus 25 europäesche Länner. Déi meescht Bewerbunge koumen aus Frankräich (7.087), Däitschland (3.695) an England (2.000). Aus Lëtzebuerg hate 64 Leit sech gemellt fir Astronaut bei der ESA ze ginn. Ee Lëtzebuerger mat enger Behënnerung hat da fir d'Plaz vum Para-Astronaut postuléiert.

© ESA

Elo gouf en éischten Tri gemaach. Insgesamt 831 Männer a 530 Fraen hunn et an déi nächst Ronn gepackt. Dorënner och 5 Lëtzebuerger an 1 Lëtzebuergerin. Déi 1361 Auserwielte ginn elo invitéiert un engem psychologesche Leeschtungstest deelzehuelen. Dann wäert weider ausgesënnert ginn. D'Kandidaten, déi och déi 2. Phase erfollegräich ofschléissen, mussen dann eng eng Partie psychologesch Tester a Gruppentester matmaachen. Dann réischt ginn se medezinesch ënnersicht.

Nëmmen d'Kandidaten, déi all dës Etappen erfollegräich duerlafen, dierfen sech herno an engem Virstellungsgespréich presentéieren.

Laut der ESA sollen déi nei Astronaute vun d'Europäesch Weltraumagence nach dësen Hierscht feststoen.