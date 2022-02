Zu Bréissel wëllen um Méindeg Honnerte Manifestanten mat hire Gefierer d'Stad blockéieren an domat géint d'Coronamesurë protestéieren.

D'Aktioun nennt sech „Convoi de la liberté“ an inspiréiert sech un de Blockaden a Kanada. De Weekend waren där Convoie schonn zu Den Haag an zu Paräis, an dat obschonn dës Aktiounen am Virfeld verbuede gi waren. Zu Paräis si bal honnert Mënsche festgeholl ginn.

Déi Bréisseler Autoritéiten hunn iwwerdeems annoncéiert keng Blockad vun der Stad ze toleréieren.