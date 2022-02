Et dierf een elo keen oniwwerluechte Schrëtt maachen, dofir wier elo déi diplomatesch Offensiv immens wichteg, erkläert de Charles Goerens.

Am Ukrain-Konflikt ass keng Entspanung a Siicht. Ee Krisentreffe kënnt nom Aneren an dat trotz der diplomatescher Offensiv, déi den Ament gefuer gëtt. Wéi léisst sech dëse geféierleche Konflikt léisen? A wéi eng Roll kann d'Europäesch Unioun spillen? D'Annick Goerens huet bei den Europadeputéierten nogefrot.

Europadeputéiert iwwert Ukrain-Konflikt / Annick Goerens

Et schéngt, wéi wann d'EU just um Rand vum Spillfeld steet an nokuckt. D'USA mam President Joe Biden hunn d'Haaptroll a representéieren de „Westen“ an d'NATO. Donieft sinn och eenzel EU-Memberstaate wéi Frankräich oder Däitschland am diplomateschen Effort beméit, mä net d‘EU mat enger Stëmm. Genee dat ass eng Schwaachstell, fënnt den CSV-Europadeputéierten Christophe Hansen.



Christophe Hansen: „Gëtt et eng gëeente Positioun? Ass et de selwechten Message, deen e Macron oder e Scholz un de Putin riicht? Ass et de selwechten Message, deen de Xavier Bettel a sengem Telefonat un de Putin ginn huet? Ech bezweifelen dat. Dat ass natierlech ee vun de Schwaachpunkte vun der EU, dass d‘Memberstaaten an aussepolitesche Froen nach ëmmer op den Unanimitéitsprinzip ugewise sinn an do mussen mer kucken, dass mer ganz séier d‘Saachen un d‘Lafe kréien, dass mer wësse wat mer kënnen no bausse soen a wat eis Sanktioune sinn.“



Och a punkto Defense wier d'EU ganz schwaach, well een tëscht den eenzele Memberstaaten net genuch koordinéiert wier. Bosseg fënnt de Christophe Hansen et dann och, dass den Ausseminister Jean Asselborn 2014 nach dofir agetrueden wier d‘Ukrain an d‘NATO opzehuelen.



Christophe Hansen: „An haut ass den eenzege Slogan dee mer nach hunn „Diplomatie, Diplomatie“. Ass dat da wierklech de richtege Wee a wat huet sech elo geännert, dass deemools eng Adherence an d‘NATO um Dësch war an haut Diplomatie. Ech denken, do musse mer kucken, dass mer och als Lëtzebuerg ophalen e Kuschelkurs mat Moskau ze hunn, well mer wëssen natierlech, dass d'Russe vill finanziell Interêten zu Lëtzebuerg hunn, mä ech mengen hei geet et ëm méi ee grousse Problem an dee kënne mer net, wéinst nationalen Interêten, einfach mol ausblennen.“



Et dierf een elo keen oniwwerluechte Schrëtt maachen, dofir wier elo déi diplomatesch Offensiv immens wichteg, erkläert de liberalen Europadeputéierten Charles Goerens. All net militäresche Moyen, dorënner d‘Sanktiounen, géinge vun der breeder Majoritéit am EU-Parlament acceptéiert- an aktuell studéiert ginn.



Charles Goerens: „Dat geet vu Cyber-Äntwerten, iwwer NordStream 2 - wat mëttlerweil keen Tabu méi ass - bis bei d‘Späre vum Swift-System fir Russland. Also de Putin muss sech ganz gutt iwwerleeën, wat fir ee Präis hie bereet wier ze bezuelen, sollt en net ofwäiche vun senge Pläng.“



Eng Repercussioun vun esou EU-Sanktiounen kéinten och weider Haussë bei den Energiepräisser sinn. Dat dierft een net ausschléissen, esou de Charles Goerens.



Charles Goerens: „Mee mir mussen awer wëssen, et gëtt net nëmmen Energiepräisser, et gëtt och eng Éier. Mir mussen eis do entscheeden. A mir mussen do bereet sinn, fir och negativ Konsequenze fir eis a Kaf ze huelen. Also wa mer Russland sanktionéieren, huet dat och Repercussiounen op eis. D‘Alternativ besteet doranner, dass mer wéi Feiglinge kapituléieren an näischt maachen“.



E Mëttwoch gëtt iwwerdeems an der Plenière vum Europa-Parlament zesumme mam EU-Aussebeoptraagten Josep Borrell iwwer den Ukrain-Konflikt an déi rezent diplomatesch Efforten diskutéiert.