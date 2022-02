De Landwirtschaftsministère war an der Vergaangenheet nach retizent, fir op dee Wee ze goen an hat sech éischter fir eng europäesch Léisung ausgeschwat.

Ma d'nächst Woch en Dënschdeg presentéiert den neie Minister Claude Haagen e Projet, fir op de Wee vun engem Exportstopp vu liewege Ranner an Drëttstaaten ze goen, fir do geschluecht ze ginn.

Wéi et an der Invitatioun fir d'Pressekonferenz heescht, solle mam nationale Verbuet an Zukunft laang Transporter vu Béischten an Drëttstaaten evitéiert ginn an doduerch d'Wuel vun den Déiere gestäerkt ginn.

Eng Petitioun vun de Jongbaueren hat zejoert scho gefuerdert, Lëtzebuerg sollt keng Exportpabeiere fir lieweg Déiere fir an Drëttstaaten méi ënnerschreiwen. Bal 5.000 Leit haten ënnerschriwwen. Doduerch war et och zu engem ëffentlechen Debat iwwert de Sujet an der Chamber komm.