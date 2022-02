D'EU-Memberstaate wëllen e méi enkt Partenariat mat der Afrikanescher Unioun.

EU-Afrika-Sommet iwwer Vaccin / Reportage Pierre Jans

Um zweeten Dag vum groussen Afrika-Sommet zu Bréissel geet et ënnert anerem ëm den europäesche Support fir d'Impfprogrammer an Afrika géint de Coronavirus. An dofir och ëm déi delikat Fro, wéi een mat de Breveten op den Vaccinen ëmgeet.

Den afrikanesche Kontinent brauch méi Vaccin. Nëmmen 11 Prozent vun de Mënschen si bis ewell géint de Coronavirus geimpft. D‘Liwwerungen aus EU-Länner ware wëllkomm, mä se ginn net duer. D'Afrikanesch Unioun setzt sech scho Méint dofir an, dass Vaccine bei hinnen um Kontinent produzéiert ginn.

Bis ewell waren d'Lizenzen eng Hürd, mä elo dierfen 6 Länner hir eegen Dosisse vun den mRNA-Impfstoffer produzéieren: Südafrika, Ägypten, Kenia, Nigeria, Tunesien an de Senegal. De senegalesesche President Mackie Sall ass zefridden. Et ass en excellente prakteschen Exercice an eng gutt Kollaboratioun am Kampf géint Covid19.

Bei der Initiativ vun der Weltgesondheetsorganisatioun handelt et sech virop ëm en Transfert vun Technologie. Eng Kooperatioun mat europäesche Finanzementer. Den EU-Rotspresident Charles Michel riicht sech un déi 6 afrikanesch Presidenten. Dir kënnt op eis Hëllef zielen. Mir verstäerken eis Engagementer, fir dass Afrika seng strategesch Kapazitéiten am Gesondheetswiese kann developpéieren.

Och d‘Kommissiounspresident Ursula von der Leyen ënnerstëtzt, dass de Savoir-faire an Afrika bruecht gëtt. Ëmmerhi gëtt just 1 Prozent vun den Vaccinen, déi an Afrika benotzt ginn, op deem Kontinent vun 1,3 Milliarden Awunner produzéiert. Dat hei ass mRNA-Technologie, déi an Afrika entwéckelt a geréiert gëtt an déi Afrika gehéiert.

Nach ass awer net kloer, wéi genee d‘Produktioun ausgesäit. Europäesch Experte wäerte wuel an déi 6 Zentere reesen an hëllefen. D'Produzente Biontech/Pfizer a Moderna wäre wuel net begeeschtert, wann d‘Breveten op deene Vaccinen einfach opgehuewe géife ginn. De franséische President Emmanuel Macron äussert sech esou. Ech muss ëmmer widderhuelen, dass et keen Industriellen a Frankräich gëtt, deen hei concernéiert ass. Ech hunn et also einfach. Mä mir mussen all koherent sinn. Et muss een déi intellektuell Proprietéit schützen. Dat ass ganz wichteg, fir weider innovativ a kreativ ze sinn. Déi intellektuell Proprietéit däerf awer och ni eng Brems sinn, fir Wëssen weiderzeginn, do wou et gebraucht gëtt.

D‘Kooperatioun soll am Mäerz ugoen. Déi 6 Gesondheetszentere sollen no der Covid-Pandemie och am Kampf géint aner Pandemien an Afrika agesat ginn. Ëmmerhin ass am Malawi zanter Joren elo nees e Fall vu Polio entdeckt ginn, deen d‘WHO alarméiert.