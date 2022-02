Den Impakt gëtt awer op ganz verschidde Aart a Weisen an den EU-Länner opgefaangen.

Déi steigend Energiepräisser hunn en Impakt op vill Stéit zu Lëtzebuerg a ronderëm Europa. Den Impakt hei gëtt awer op ganz verschidde Aart a Weisen opgefaangen. An Italien zum Beispill ass et eng Méibelaaschtung vu 400 Euro d‘Joer fir eng Famille. Fir dogéint virzegoen gëtt vum Staat fir dat zweet Quartal eng 6 Milliarden Euro direkt vu Stroum a Gasrechnungen ofgezunn. Schonn am éischte Quartal gouf et eng Entlaaschtung vu 5 Milliarden.

Eng Reduktioun um Stroum, eng Präis-Deckelung, manner Steiere bezuelen – d‘EU Länner reagéieren mat ënnerschiddleche Mesuren op d‘Präisexplosioun

Frankräich

D‘Walen a Frankräich sti virun der Dier – d‘Energiepräisser sinn en heekelt Thema fir den aktuelle President Emmanuel Macron. Schonns am Hierscht gouf et hei en eemolege Subside vun 100 Euro fir Stéit a finanzielle Schwieregkeete.

580 Milliounen Euro huet Paräis sech d‘“Energie-Checke“ kaschte gelooss. Nach dëst Joer soll d‘Präisevolutioun beim Stroum vun den Energie – Fournisseuren an dem staatlechen Atomkraaft-Bedreiwer EDF op 4% gedeckelt ginn. Dat kéint zousätzlech 8,4 Milliarden Euro kaschten.

Eng Indexéierung fir Persoune mat engem nidderegen Akommes an eng allgemeng Reduzéierung vun der Steier um Stroum hunn d‘Regierung 8 Milliarde kascht.

Polen

Polen huet sech fir eng aner Approche decidéiert. D‘Regierung huet d‘Steieren op Stroum, Mazout a Bensin erofgesat. Fir Gas a Liewensmëttel gouf se souguer komplett annuléiert. En „anti-inflationären Impuls“ esou d‘Regierung. Insgesamt soll d‘Populatioun esou ëm 5,5 Milliarden Euro entlaascht ginn.

Griicheland

Déi griichesch Regierung huet zanter der Rentrée d‘lescht Joer Subventiounen an Héicht vun 1,7 Milliarden Euro ausbezuelt. Am Februar sollen nach eng kéier 350 Milliounen Euro d‘Populatioun entlaaschten – onofhängeg vum Akommes.

Fir Privatstéit sollen dat 39 Euro de Mount ausmaachen. Staatlech Hëllef gëtt an Zukunft warscheinlech och fir d‘Stroum-Fournisseuren néideg. Siwe Fournisseure stinn de lokale Medien no kuerz virun der Faillitte.

Groussbritannien

A Groussbritannie gëtt eng gesetzlech Grenz fir d‘Energiepräisser déi all 6 Méint nees frësch negociéiert gëtt. Am Abrëll klëmmt dës vu 700 op 2000 Pond d‘Joer. Fir dat opzefänken, kritt e Groussdeel vun de Stéit 150 Pond vun der Kommunalstéier ofgehalen. Vun Oktober ons dierf dann all Stot e Prêt vun 200 Pond maachen fir seng Energierechnungen ze bezuelen. Dëse muss a 5 Joer zeréckbezuelt sinn. Eng Investitioun vun 3,6 Milliarden.

Lëtzebuerg

Lëtzebuerg huet bis ewell keng nei Mesuren annoncéiert. Déi zoustänneg DP-Ministesch Corinne Cahen huet sech fir eng cibléiert Hëllef fir déi Stéit ausgeschwat déi d‘Hëllef am meeschte brauchen. D‘Sue solle bei de richtege Leit ukommen. Wéi dat ganz awer iwwert d‘ Bün soll goen ass nach onkloer. Eng eemoleg Primm ewéi de Koalitiounspartner d‘LSAP géif aktuell awer net a Fro kommen.

„Ech sinn éischter e Frënd vu cibléierten Aiden. Dat heescht méi deenen hëllefen déi wierklech Hëllef brauchen ewéi, datt een elo eng kéier mat der Strenz iwwert d‘Land fiert. Do sinn ech kee Frënd dovunner. (…) Ech denken hei haaptsächlech un d‘Allocation de vie chère (AVC). Déi hu mer elo schonn ëm mindestens 200 Euro eropgesat. Mee mer rechnen aktuell no op mer do nach eng kéier eppes kenne kuerzfristeg maachen. Et muss een awer och soen, datt eng Persoun déi eleng lieft elo schonn iwwer 1600 Euro kritt. Dat hëlleft elo schonn zum Deel déi Rechnungen ze bezuelen.“

Mat der Allocation de vie chères an der rezenter Indexéierung vun de Salairen, hätt Lëtzebuerg, de Base, scho méi Ënnerstëtzung ewéi seng Nopeschlänner geliwwert, esou déi zoustänneg Ministesch.

Iwwert den Detail soll dës oder d‘nächst Woch am Regierungsrot debattéiert ginn.