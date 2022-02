De russesche President huet déi selwer ernannte Volleksrepublicken Donezk a Luhansk als onofhängeg unerkannt an en Truppenamarsch ordonéiert.

"D'Ukrain Kris ass eleng d'Responsabilitéit vu Russland", dat sot de Generalsekretär vun der Nato, de Jens Stoltenberg en Dënschdeg am Nomëtteg op enger Pressekonferenz no enger Sëtzung mat Vertrieder vun der Ukrain. Hie géif d'wirtschaftlech Sanktioune begréissen, huet de Stoltenberg ënnerstrach an en Opruff u Russland gemaach, de Wee vun der Diplomatie ze wielen. Hien huet donieft betount, datt dëst de geféierlechste Moment zanter Generatioune fir de Fridden an Europa wier.

An dat gesinn och zwee vun de Lëtzebuerger Europadeputéiert esou. Doudgeféierlech an beonrouegend, esou beschreift den DP-Europadeputéierten Charles Goerens déi aktuell Situatioun an der Ukrain.

Et wier eng rout Linn a Punkto europäescht Recht vu Russland iwwerschratt ginn. Kuerzfristeg géif et vläicht esou ausgesinn, wéi wann de russesche President Vladimir Putin géif gewannen, mee:

"Längerfristeg ass d'europäesch Eenegung ee vun de Gewënner. Och wann et elo ganz penibel a grav ass an d'Konsequenze fir jiddereen batter sinn. A längerfristeg huet Russland do näischt ze gewannen."

D'europäesch Unioun géif engersäits ganz enk beienee stoen, mee och d'EU an d'USA wieren erëm vill méi no beienee geréckelt, wat ënnert dem Donald Trump jo net denkbar gewiescht wier, huet den Charles Goerens nach ënnerstrach.

Och den CSV-Europadeputéierte Christophe Hansen schwätzt vun enger dramatescher Situatioun, déi Sanktiounen verlaangt. Et misst ee sech awer och froen, wéi grouss den Impakt vun zum Beispill engem Stopp vun der Nord Stream 2 oder dem Austrëtt vu Russland aus dem internationale Bezuelsystem Swift och op d'europäesch Unioun hätt:

"Et sinn aner Saachen an der Diskussioun, wéi Sanktioune géint de Putin a seng Famill, awer och géint d'Membere vum russesche Sécherheetsconseil an deenen hire Familljen. Mir wëssen, datt hir Gelder deelweis an Europa sinn, an déi Fonge mussen agefruer ginn."

De Jean Asselborn am Interview

Russland huet also erëm d'Grenzen an Europa changéiert mat Gewalt, sou de Lëtzebuerger Ausseminister am Gespréich een Dag nodeems de russesche President Putin déi 2 Volleksrepublicken Donezk a Luhansk als onofhängeg unerkannt huet. Zoufall wier et och net, dass Syrien, Nicaragua a Venezuela dat unerkennen. Dat Schlëmmt betrëfft awer d'Minsker Ofkommes, dat wier "futti".

E Piratenakt um Festland, sou de Verglach vum Ausseminister.

Am Westen hätt een alles gemaach, wat méiglech war. Dem Putin gouf ugebueden, him op diplomateschem Niveau nozelauschteren an diskutéieren, ma "hien huet den Dësch mat dem Plateau ëmgehäit" an de Jean Asselborn gesäit net, wéi een an Zukunft ka Vertrauen hunn fir do eng Léisung ze fannen. "Russland gëtt net méi sécher, mä alles wat net Russland ass, gëtt vill manner sécher".

Dass e Putin seet, dass 4 Millioune Leit, d'Awunner aus de Gebidder an der Ostukrain, riskéieren engem Genocide z'ënnerleien, wier "verréckt". Dat hätt och net vill mat der Nato ze dinn, mä et wie wuel éischter esou, dass de Putin tëscht dem Westen a sengem Land wëll eng Puffer-Zon hunn, wou hien d'Soen an en Afloss hätt, mengt den Asselborn weider.

Am Hibléck op d'Sanktiounen, déi en Dënschdeg am Nomëtteg vun der EU unanime accordéiert goufen, huet de Lëtzebuerger Politiker erkläert, dass elo mol en éischte Pak Strofmesuren op de Wee geschéckt ginn. Déi gi wuel spéitstens e Mëttwoch de Moien offiziell decidéiert. Do sinn déi Persoune viséiert, déi dat Ganzt mat organiséiert hunn, um politesche wéi och militäresche Plang. Do sinn 2 Banken dobäi, d'Ekonomie aus den 2 Bezierker ass viséiert.

De Problem ass, wat geschitt elo? Näischt maachen, ass keng Solutioun. Déi grouss Gefor ass, dass a Wäissrussland nees kéinte Rakéiten opgebaut ginn, souguer mat nukleare Sprengkäpp. "Et kéint eng Spiral vun Oprüstung ginn an dat Gëft, en Drama fir d'europäescht Zesummeliewen". Fir de Jean Asselborn ass et eegenen Aussoen no déi gréisste Katastroph, déi hien als Ausseminister huet misse gesinn.