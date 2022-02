Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a participé à la réunion extraordinaire du Conseil « Affaires étrangères » de l’Union européenne, qui s‘est tenue le 27 février 2022 à 18h00 par vidéoconférence. La réunion informelle de ce dimanche a notamment permis de se pencher sur l’adoption d’une série de nouvelles sanctions fortes à l’encontre de la Russie pour continuer de réagir à l’agression brutale de la Russie contre l’Ukraine. Des mesures supplémentaires d’assistance à l’Ukraine ont également été décidées dans ce contexte. Ainsi, il a été décidé d‘adopter des sanctions contre la Banque centrale russe et de fermer l‘ensemble de l‘espace aérien européen pour les avions russes. Les ministres ont également approuvé le principe d’une exclusion du mécanisme Swift d’un certain nombre de banques russes, ainsi qu’une série de nouvelles sanctions à l’égard de la Biélorussie, qui soutient activement la Russie dans cette guerre. De nouveaux individus seront ajoutés à la liste des sanctions adoptées par l’Union européenne depuis le début de l’agression russe. Les ministres ont également pris la décision de fournir des mesures d’assistance supplémentaires à l’Ukraine dans le cadre de la « facilité européenne pour la paix ». Pour la première fois, l’UE va ainsi financer l’achat et la livraison d’armements et d’autres équipements pour permettre à un pays victime d’une agression militaire de se défendre. Toutes ces décisions seront mises en oeuvre au plus vite. Le ministre Asselborn a salué la réaction forte de l’UE et souligné que le Luxembourg appuie toutes les mesures de soutien à l’Ukraine.