Georgien wier en "europäesche Staat", deen e Bäitrag fir d'Protektioun an d'Entwécklung vun Europa leeschte wéilt.

Dowéinst huet d'Land en Donneschdeg d'Demande, fir an der Europäescher Unioun opgeholl ze ginn, offiziell eragereecht. D'Zil, EU-Memberstaat ze ginn, ass an der georgescher Verfassung festgeschriwwen. 2021 hat d'Regierung annoncéiert, d'Demande offiziell am Joer 2024 anzereechen. Ma wéinst dem "allgemenge politesche Kontext an der neier Realitéit" hätt een et elo scho gemaach.

Russland ass de Rapprochement vu Georgien un de Westen zanter Laangem en Dar am A. Den Héichpunkt vum Konflikt tëscht béide Länner gouf et 2008 mam Kaukasus-Krich.

Net nëmme Georgien wëll an d'Europäesch Unioun opgeholl ginn. Kuerz virdrun hat den ukrainesche President an enger Ried un d'EU-Parlament dat selwecht fir säi Land gefuerdert. Wéinst der russescher Invasioun wier et dréngend, sou de Selenskyj an engem emotionalen Appell.

En Donneschdeg huet iwwerdeems och Moldawien d'Memberschaft ugefrot, sou de Regierungschef Irakli Garibaschwili.