D'Lëtzebuerger Regierung ass net zefridde mat der Europäescher Reglementatioun iwwert d'Creneauen, déi Airlines kréien, fir op Fluchhäfen ze landen.

Fir dës "slots" net ze verléieren, mussen d'Fluchgesellschaften nämlech souguer komplett eidel Fligeren op Destinatioune fléien loossen, fir do den entspriechende Creneau net wech geholl ze kréien.

Wéinst der Pandemie goufen et Exceptiounen zu dëser Reegel, déi seet "use it or loose it", sou datt vun der Wantersaison dëst Joer un nees komplett dëse Prinzip soll gëllen.

Vun de Schied fir d'Ëmwelt duerch d'Kerosin-Emissiounen net ze schwätzen, well dann och d'eidel Flich nees zouhuelen wäerten.

De gréngen Mobilitéitsminister Bausch bezeechent duerfir d'europäesch Approche vun dëser Slot-Reegelung als ganz problematesch.

Mat dëser Reegelung géif d'Kommissioun deemno de Fuerderunge vun den Low-Cost-Airtlines noginn, déi probéieren zäitlech Lande-Creneauen op de Fluchhäfen z'iwwerhuelen, déi am meeschte Fluch-Trafic generéieren.

Dat schreift de François Bausch an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierten Mars Di Bartolomeo.