Wéinst der héijer Inflatioun huet d'Europäesch Zentralbank decidéiert, méi séier ewéi geplangt hire Programm vun Opkeef vu Scholden zeréckzefueren.

Mat esou Opkeef huet d'Zentralbank zu Frankfurt Kreditter stimuléiert, fir esou d'Ekonomie z’ënnerstëtzen an Aarbechtsplazen z’erhalen. Der EZB no géing d'Präisdeierecht dëst Joer op 5,1% klammen amplaz wéi bis elo erwaart 3,2%. Well d'Wuesstemsprognosen awer och no ënne corrigéiert ginn – 3,7% dëst Joer amplaz 4,1% - huet d'EZB signaléiert, datt si d'Zënse méi spéit eréischt wäert ufänken an d'Luucht ze setzen.