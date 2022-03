Dat sot de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel e Freideg nom informellen EU-Sommet zu Versailles, ugeschwat op en Importstopp vu Gas a Pëtrolsproduiten.

Et misst een awer equilibréiert Sanktioune fannen an Unitéit weisen. Iwwerdeems sinn d'Staats- a Regierungscheffe sech eens ginn, fir der Ukrain weider Waffen an anert Equipement am Wäert vun enger hallwer Milliard Euro zur Verfügung ze stellen.

Xavier Bettel: "Et geet hei drëms, dass mir eis net selwer engagéieren an engem Krich, mä dass mer awer déi Solidaritéit och weisen, déi erwaart gëtt. Mir gesinn, dass mer als Europa militäresch méi Moyenen hu wéi Russland eleng, dat muss ee wëssen, mee mir hunn och keng Koordinatioun an och keng Centrale d'achat, wou mer gemeinsam kucken, wéi mer gescheit kënnen akafen. An hei geet et drëms den Ukrainer ze soen, hei mir kënnen net äre Loftraum zoumaachen, soss ass Krich. Mir kënnen net Leit schécken, soss ass Krich. Mee mir kënnen iech materiell Hëllefen, mee méi wäit kënne mer net goen. Soss géife mer jo och dem Här Putin et um Plateau zerwéiere fir ze soen et ass Krich an elo flaamt et iwwerall. An dat wier geféierlech."

D'EU hat der Ukrain schonn am Februar militärescht Equipement am Wäert vu 500 Milliounen Euro accordéiert, déi hei kommen also nach dobäi.

Weidert Thema um informellen EU-Sommet zu Versailles war d'Energieofhängegkeet. Tëschent plangen, bauen a Realitéit wieren Delaien - bei Atomkraaftwierker géing et zum Beispill op d'mannst 10 Joer daueren, bis d'Wierk steet, sou de Xavier Bettel.

Xavier Bettel: "Fir eis ass et wichteg fir ze kucken, wéi mer kënnen och d'Interconnectioune verbesseren, well do hu mer souguer nach tëschent de Länner um europäesche Kontinent Problemer. Ze kucken, wéi mer Projete gemeinsam kënne maachen. Dir wësst jo, datt mer mat Dänemark, mat Holland kucken, wéi mer kënnen zesumme schaffen. An, manner consomméieren, dat ass am Fong nach ëmmer dat bescht. A manner consomméieren heescht och anescht Auto fueren, anescht fueren an der Industrie, an do si mer och op deem Wee, an et ass och ganz vill vum Hydrogène geschwat ginn, dat heescht et si ganz vill Projeten, déi nach an der Pipeline sinn."

D'EU-Kommissioun wëll bis Mëtt-Mee e Plang virleeën, wéi d'EU bannent 5 Joer kann onofhängeg vu russescher Energie ginn. Dat huet d'Kommissiounspresidentin von der Leyen um Freideg de Mëtten annoncéiert.