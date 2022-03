Lëtzebuerg wäert sech manner mat Zaldoten, mä mat Transport-, Logistik- oder Kommunikatiounskapazitéite bedeelegen.

D’EU kritt dann an der Suitte vum Ukrain-Krich eng nei militäresch Asaz-Trupp, déi spéitstens 2025 soll asazbereet sinn. Dat hunn d’Aussen- an Defenseministere vun de 27 Memberstaaten festgehalen, am Kader vun engem sécherheetspolitesche Konzept. Bis zu 5.000 Zaldoten wäerten dran abegraff sinn.

Déi nei Trupp soll, jee no Besoin, um Buedem an der Loft oder um Mier kënnen an den Asaz kommen. Et ass Deel vun engem ganze Konzept. En historescht Konzept, wéi de Lëtzebuerger Arméiminister Bausch en Dënschdeg am RTL-Moiesjournal ënnerstrach huet. Eng éischte Kéier hätt d'EU eng konkret gemeinsam Defense-Strategie festgehalen.

Zil vun der neier Interventiounstrupp ass et, d'Mobilitéit vum europäeschen Militär a Konfliktsituatiounen ze verbesseren, zum Beispill beim Evakuéiere vun Zivilisten, wéi am Afghanistan. Dat misst d'EU eleng fäerdeg bréngen. Et géif awer keng nei europäesch Arméi geschafe ginn, ma Deeler vun den existenten EU-Truppen, misste kënne séier zu dëser Interventiounstrupp zesummegesat ginn.

