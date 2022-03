Zu Bréissel ass vun en Donneschdeg bis e Freideg een EU-Sommet, bei deem d'Memberlänner iwwer d'Energie-Situatioun an der Unioun beroden.

D'EU-Länner an d'Kommissioun kéinten um Sommet decidéieren, beim Akaf vu Gas méi staark zesummen ze agéieren. Dat geet aus enger Beschlossvirlag ervir, déi der Noriichtenagence dpa virläit. Doran heescht et: "Mam Bléck op den nächste Wanter wäerten d'Memberlänner an d'Kommissioun dréngend un engem gemeinsamen Akaf vu Gas, LNG [flëssegt Äerdgas] a Waasserstoff schaffen."

E Mëttwoch kéint d'EU iwwerdeems Virschrëfte virschloen, duerch déi d'Gas-Späicher an der EU all Joer bis spéitstens November op 90 Prozent Capacitéit opgefëllt géinge ginn. En Ament sinn dës just zu ronn 26 Prozent voll.

Duerch déi russesch Invasioun vun der Ukrain sinn d'Energiepräisser an dësem Joer op nei Héchstwäerter geklommen, mee och am leschte Joer waren d'Präisser scho staark eropgaangen. Schonn 2021 hat d'EU-Kommissioun scho virgeschloen, datt d'EU-Länner op fräiwëlleger Basis zesumme Gas akafe kéinten, fir esou eng besser Positioun bei de Präis-Negociatiounen ze hunn. Well eng 40 Prozent vum Gas an der EU vu Russland geliwwert gëtt, wëll d'Unioun elo méi séier onofhängeg vun dëse Liwwerunge ginn.