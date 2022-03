Suite vum Sommet vun den EU-Staats- a Regierungscheffen zu Bréissel.

Dat grousst Thema ass um Freideg d'Energie, a wéi d'Unioun sech bei der Versuergung e bësse vun der Ofhängegkeet vu Russland befreie kann. D'USA sollen dobäi hëllefen.

Europäesch Energieversuergung

E Freideg de Moie gouf e Pakt fir Flësseggas-Liwwerunge presentéiert. Dëst ass e Plang, deen den US-President Joe Biden nach zesummen mat der EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen annoncéiert huet, ier en dann a Polen weiderreest. Zil ass et, dass d'Europäer esou séier ewéi méiglech onofhängeg vun de russesche Gas-Liwwerunge ginn, an dem Putin säi Haaptdrockmëttel doduerchzeschwächen.

Extrait Joe Biden

"D'USA an hir Partner wëllen nach dëst Joer op mannst 15 Milliarde Kubikmeter flëssegt Gas méi an Europa liwweren. Bis 2030 sollen et 50 Milliarde Kubikmeter pro Joer sinn." Dat si ronn 13% vum europäesche gesamte Verbrauch an een Drëttel vum Import u Gas aus Russland. E Stéck wäit méi onofhängeg vu Russland wär d‘EU also.

Mä dofir mussen d'Memberstaaten awer an Täsch gräifen, huet och den Joe Biden gesot. D'Kommissioun huet Pläng proposéiert, fir russesch Gasimporter bis Enn vum Joer ëm zwee Drëttel zu reduzéieren. A fir d'Liwwerunge méi breet ze fächeren, wär d'Kommissioun och a Kontakt mat Länner ewéi Katar, Aserbaidschan, Japan a Südkorea.

Verschäerfte Sanktioune géint Russland

E grousse Sträitpunkt tëscht de Memberstaaten um EU-Sommet ass jo d'Fro, ob ee Russland mat direkten Importstoppe weider ënner Drock setze wëll. A virop kann ee soen, dass d'Kommissiounspresidentin vu verschäerfte Sanktioune geschwat huet a vun der Kooperatioun mat den USA.

Extrait Ursula von der Leyen

"Eis Aarbecht fir Sanktioune weist, dass mir méi staark sinn, wa mir zesummeschaffen, an dass mir dann den Ënnerscheed maachen. Eis Kooperatioun geet méi wäit: eis Hëllef fir d'Ukrain, d'Flüchtlingskris, Energie. Awer och am Data-Beräich." Also och beim Austausch an der Protektioun vu perséinlechen Donnéeën kënnt eng verbessert Kooperatioun.

Zeréck bei d'Sanktioune géint Russland. Déi baltesch Staate géifen en deiere Präis a Kaf huelen, fir d'Importer direkt ze stoppen. Et wäre just Suen, mä mat de Recette géif de Putin säi Krich finanzéieren, sot beispillsweis de lettesche Premier. Däitschland, Éisträich a virun allem Ungarn kënne sech dat wuel net erlaben. Op d'mannst net esou laang, fir dass et dem Putin och géif wéi doen.

D'Benelux-Staate wären op fir nei Sanktiounen, mä se missten a Stufen kommen an ëmmer e kloert Zil hunn. De Moie fréi no der éischter Ronn war de Premier Bettel skeptesch, ob e Freideg nei Sanktiounen an déi Richtung geholl géife ginn. Et géif allemol driwwer geschwat ginn.

Finanziell Hëllef fir d'Ukrain

Op der anerer Säit kritt d'Ukrain awer finanziell ënnert d‘Äerm gegraff. De Rot vun de Staats- a Regierungscheffe riicht e Solidaritéitsfong fir d'Ukrain an. Ëmmerhi kascht de Krich d'Ukrain Milliarden a Milliarden a si hu sech dat jo net erausgesicht. De Premier Xavier Bettel iwwer dee Fong. "Mat deem spezielle Fong probéiere mir der Ukrain beim Neesopbau ze hëllefen. Mir schaffen do mat internationale Partner zesummen."

Extrait Xavier Bettel

Et wäert deemnächst dann och eng Zort Konferenz organiséiert ginn, wou Donateure sech koordinéiere sollen. Den EU-Sommet ass op alle Fall voll am Gaang.