Den europäesche Geriichtshaff huet e Mëttwoch de Moien säin Urteel bekannt gemaach iwwert sougenannt Karteller am Beräich vun der Cargo-Loftfaart.

D’Cargolux huet virum Geriicht vun der Europäescher Unioun géint d’EU-Kommissioun verluer a muss knapp 80 Milliounen Euro Strof bezuelen.

D’Urteel geet zréck op 2010, wou d’Kommissioun decidéiert hat, géint eng Rei Fluchgesellschaften virzegoen, déi reprochéiert kruten, d’Präisser tëscht 1999 an 2006 ofgeschwat ze hunn.

Déi 1. Decisioun vun 2010 war opgehuewe ginn, 2017 gouf et nees eng Strof vun der Kommissioun vun am Ganze 776 Milliounen Euro géint 11 Gesellschaften an dogéint haten d’Fluchgesellschaften erëm geklot. Dat meescht vun de Strofe muss elo bezuelt ginn.