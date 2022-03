RTL-Informatiounen no huet ee vun den neien Assistente vun der Europadeputéiert vu "Renew Europe" eng Plainte géint Si am Europaparlament gemaach.

Onse Sourcen no huet den zoustännege Comité fir Harcèlement am EU-Parlament decidéiert, eng Enquête ze lancéieren, well et genuch Elementer géinge ginn. Ob dës nei Affär Konsequenze fir d’Monica Semedo kritt, dat decidéiert um Enn d’Presidentin vum EU-Parlament Roberta Metsola.

Op RTL-Nofro sot d'EU-Deputéiert, datt d‘Reprochë géint si net fondéiert a falsch wieren a kontestéiert dës. Erklärunge wier si an dëser Phas nëmmen dem Europaparlament schëlleg. Allemol géif si d'Institutioun respektéieren a kéint momentan näischt Weideres soen.

Der EU-Deputéiert war et wichteg eis géintiwwer ze betounen, datt Si Am Dezember 2021 eng Prozedur lancéiert huet fir de Kontrakt mat engem vun hiren Assistenten ze kënnege wéinst presuméiertem "onprofessionellem Verhalen" vun deem Mann.

Eréischt duerno hätt hire fréiere Mataarbechter d'Plainte gemaach, deem seng Uschëllegungen an den Aen vun der Madamm Semedo net fondéiert sinn.

D'Monica Semedo seet RTL géintiwwer: "Alt nees goufen déi confidentiel Prozedure vum Europaparlament net respektéiert, déi et zum Schutz vu béide Parteie ginn".

D’Monica Semedo hat eréischt Ufanks 2021 eng Mobbing-Affär, well se hir 3 deemoleg Assistente moralesch harceléiert hat. De fréiere President vum EU-Parlament David Sassoli hat d’Monica Semedo deemools fir 2 Woche suspendéiert an hir entspriechend Indemnitéite gestrach.

An der Suite vun där Affär hat d’Monica Semedo d’DP verlooss, well si sech vun der DP am Stach gelooss gefillt huet. Si huet awer refuséiert als Europadeputéiert ze demissionéieren an ass elo EU-Deputéiert fir de Grupp "Renew Europe", deem d’DP och ugehéiert.