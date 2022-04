Coronavirus, de Klimawandel an natierlech den Ukrainkonflikt: Dat sinn 3 vun de Sujeten, iwwert déi um EU-China-Sommet wäert geschwat ginn.

De chineesesche Staatschef Xi Jinping an de Premier Li Keqiang gesi sech via Videokonferenz mat der EU-Kommissiounspresidentin Ursula Von der Leyen, dem Rotspresident Charles Michel an dem Kommissär fir d’Aussepolitk Josep Borrell.

Peking huet bis ewell déi russesch Invasioun jo net kommentéiert, also och net kritiséiert, wat dierft ee Sujet sinn.