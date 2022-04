D’Inflatioun an der Eurozon huet am Mäerz erëm en neien Héichpunkt erreecht. Virun allem déi héich Energiepräisser hunn d'Inflatioun eropgedréckt.

Eurostat huet e Freideg de Moie gemellt, datt d’Präisdeierecht de leschte Mount éischten Estimatiounen no bei 7,5 Prozent louch. Am Februar war et nach 5,9 Prozent. D’europäesch Zentralbank päilt u sech 2 Prozent un.

Euro area #inflation up to 7.5% in March 2022: energy +44.7%, food +5.0%, other goods +3.4%, services +2.7% - flash estimate https://t.co/zKtA9vig4Y pic.twitter.com/5TcwtqVBut — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 1, 2022

D'Agence geet dervun aus, datt Energie den héchsten Taux Annuel am Mäerz wäert hunn (44,7 Prozent, am Verglach zu 32,0 Prozent am Februar). Hannendru kommen Iesswueren, Alkohol an Tubak (5,0 Prozent, am Verglach zu 4,2 Prozent am Februar) a Servicer (2,7 Prozent, am Verglach zu 2,5 Prozent am Februar).