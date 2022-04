Et ass schonn en Evenement: Fir d'éischt zanter Dezember 2020 gouf et e Freideg nees op aller héchstem Niveau Gespréicher tëscht der EU a China.

Eng Video-Konferenz op Initiativ vun der EU, déi scho méi laang geplangt war. Op där Theme wéi de Klimawandel, Biodiversitéit, Gesondheetsfroen oder och d'Handelsbezéiungen den Agenda dominéiere sollten. Um Enn huet awer eng Fro Iwwerhand geholl: Wou steet China? Am Zesummenhang mam Krich an der Ukrain.

Kënnt et zu enger bipolarer Welt, an där China sech kloer un d'Säit vu sengem strategesche Partner wéi Russland stellt? Oder stellt sech China un d'Säit vun enger friddlecher Weltuerdnung? An där deen een, deen aneren als Partner ugesäit. An där zesumme Geschäfter gemaach ginn?

"Mir deelen eng Verantwortung, fir Fridden a Stabilitéit ze schaffen. Mir hu China opgeruff, säin Deel dozou bäizedroen, datt de Krich an der Ukrain ophält. China kann d'Aen net virun de Verletzunge vum internationale Recht duerch Russland zoumaachen," sou de Charles Michel, President Europäesche Conseil.



Fir de Weste gëtt et virop am aktuelle geopolitesche Kontext eng rout Linn: Waffe-Liwwerunge vu China u Russland. Mat als Konsequenz wëll ee credibel bleiwen, och Wirtschaftssanktioune vun der EU, vun den USA, géint China, mat allem wat dat bedeit fir déi westlech Wirtschaften awer och déi Chineesesch. 2021 huet Peking fir 696 Milliarden Euro an d'EU exportéiert. Den Handel mat Russland huet net emol ee Véierel dovun ausgemaach.

D'Ursula von der Leyen, Presidentin vun der EU Kommissioun erkläert: "Mir hunn also och ganz kloer gemaach, datt China eis Sanktiounen, wann net souguer ënnerstëtzen, dann op d'mannst net kuerzschléisse soll. Mir hunn dat duerch diskutéiert an och d'Tatsaach, datt keen europäesche Bierger verstoe géif, datt China Russland an dësem Krich ënnerstëtze géif. Dat géif zu engem grousse Reputatiounsschued fir China hei an Europa féieren."

E Krich, dee laang dauert, an déi direkt domat verbonne Konsequenze fir d'Weltwirtschaft sinn a kengem sengem Intressi, a sécher net an deem vu China. Sou d'Presidentin vun der EU-Kommissioun weider.

De President vun der Europäescher Chambre de Commerce a China Joerg Wutte analyséiert: "D'Energiepräisser sinn héich. D'Präisser vun de Matières Premières sinn héich. D'Logistikketten ass ënnerbrach. Et rulle keng Zich méi Direktioun Europa. Et gëtt vill Onsécherheet. Also wëlle mer kucken, wéi China hëlleft, fir de Krich ze stoppen. Sou datt d'Präisser vun de Wueren erëm erofginn, d'Materialkäschten erofginn. D'Logistik nees manner komplex gëtt. Mir sëtzen all zesummen am selwechte Boot, déi europäesch an déi chineesesch Wirtschaft."

Um selwechten Ament kommen éischter berouegend Wierder vu Peking: "Irrational Schrëtt wäerten net derzou bäidroen, fir d'Situatioun z'entschäerfen. Et ass ze hoffen, datt all Parteie sech berouegen a sech op Gespréicher zu Gonschte vum Fridde konzentréieren. Am Plaz Sanktiounen ze verschäerfen a fir weider Spannungen ze suergen", sou de Zhao Lijian, Spriecher vum Chineeseschen Ausseministere.