D'Memberstaaten hunn decidéiert d'zousätzlech Käschte fir am Ausland ze telefonéieren oder am Internet ze surfen fale fir weider zéng Joer ewech.

Eigentlech sollt d'Ofschafe vun de Fraisen dëst Joer am Juni auslafen. Wéi den EU-Rot e Méindeg zu Bréissel matgedeelt huet, kënnen EU-Bierger och nom Juni "ouni zousätzlech Käschten telefonéieren, SMSe verschécken an am Internet surfen".

Bäibehale ginn deemno awer d'Reegele fir "eng raisonnabel Notzung". Dës solle verhënneren, datt er op Dauer méiglech ass, an aneren EU-Staaten ouni Extrakäschten ze telefonéieren oder am Internet ze surfen.

Am Dezember hate sech d'EU-Memberstaaten an d'Ënnerhändler vum Europäesche Parlament schonn op e méi laangt Aussetze vun de Roaming-Fraisen gëeenegt. Enn Mäerz hat d'EU-Parlament dann de formellen Accord dofir ginn.

Roaming-Fraise fir d'Notze vun auslännesche Mobilfunknetzer ginn deemno erhuewen. Fir Uriff bannent der EU souwéi an Island, Liechtenstein an Norwegen goufen dëst 2007 fir d'éischt reduzéiert an da schrëttweis erofgesat. De 15. Juni 2017 goufe se ganz ofgeschaaft.